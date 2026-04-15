Besluit over gemachtigde instanties om paardenpaspoorten uit te geven gepubliceerd in Staatscourant

Vijf instanties (KNHS, KWPN, NRPS, NSPS en NWPCS) kregen vorige week te horen dat zij per 1 juli 2026 ook nog paardenpaspoorten mogen uitgeven. Voor 27 stamboeken (die dat nu nog wel mogen) geldt dat niet. Inmiddels heeft het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) het machtigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Rick Helmink Door

De andere 27 Nederlandse stamboeken die voorheen ook gemachtigd waren om paspoorten uit te geven moeten voortaan een samenwerking met één van de bovengenoemde vijf organisaties aangaan. Zij mogen nog wel paarden en pony’s registreren en paspoorten aanmaken, maar de registratie in de RVO-database en de uitgifte van de paspoorten gaat via één van de gemachtigde instanties.



Lees hier het besluit in de staatscourant

Lees meer over dit besluit en wat het precies inhoudt in de Paardenkrant van deze week:

