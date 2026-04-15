Besluit over gemachtigde instanties om paardenpaspoorten uit te geven gepubliceerd in Staatscourant

Rick Helmink
Paspoorten
Foto: Lonneke Ruesink

Vijf instanties (KNHS, KWPN, NRPS, NSPS en NWPCS) kregen vorige week te horen dat zij per 1 juli 2026 ook nog paardenpaspoorten mogen uitgeven. Voor 27 stamboeken (die dat nu nog wel mogen) geldt dat niet. Inmiddels heeft het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) het machtigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Door Rick Helmink

De andere 27 Nederlandse stamboeken die voorheen ook gemachtigd waren om paspoorten uit te geven moeten voortaan een samenwerking met één van de bovengenoemde vijf organisaties aangaan. Zij mogen nog wel paarden en pony’s registreren en paspoorten aanmaken, maar de registratie in de RVO-database en de uitgifte van de paspoorten gaat via één van de gemachtigde instanties.

Lees hier het besluit in de staatscourant

Lees meer over dit besluit en wat het precies inhoudt in de Paardenkrant van deze week:

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 16 – 2026 digitaal
De Paardenkrant 16 – 2026 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant