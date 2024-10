Nederlandse ruiters beginnen EK Iberische Paarden met twee keer goud

De Nederlandse ruiters hebben op de eerste dag het EK voor Iberische Paarden direct twee gouden medailles. Denise Zeinstra haalde goud in level 1 en Clara Merkt in level 3 op het kampioenschap dat dit jaar op Hippisch Centrum Exloo wordt vereden.

Denise Zeinstra zorgde op donderdag in de eerste rubriek direct al voor een gouden medaille. De jury was onder de indruk van het optreden van Denise en haar schitterende Iberische paard Redactor II in Level 1. Ze behaalde een mooie score van 68.333% en stelde hiermee het goud veilig in de eerste proef.

Uitslag Level 1

Denise Zeinstra – Redactor II – NED – 68.333% Charlotte Catananti – Oli MT – FRA – 67.833% Manon Dolce – Nativo CP II – FRA – 67.750%

Jonge paarden

Op het prachtige buitenterrein gingen vanochtend de toekomstige talenten van start in de Level Jonge Paarden. De Belgische Amandine Vlieghe behaalde een prachtige score van 75,6% met haar vijfjarige hengst Seni Rey VIII en kon hiermee als winnaar gehuldigd worden. De jury gaf hoge cijfers voor souplesse, algemene indruk en de stap. Het zilver was voor de Française Alexandra Roch met de 6-jarige hengst Distinto al Andalus met een score van 75,1%. Quillemette Kraaikamp en Frisante Torreluna behaalden een mooie score van 72,2 % en kwamen hiermee op de 5e plaats.

Uitslag Jonge Paarden

Amandine Vlieghe – Seni Rey VIII – BEL – 75,6% Alexandra Roch – Distinto al Andalus – FRA – 75,1% Gaetan Dechelle – Katarina de Vivens – FRA – 73,6%

Level 3

In Level 3 vielen er maar liefst vier Nederlanders in de prijzen. Een gouden medaille voor de sterk rijdende Nederlandse amazone Clara Merkt en haar paard Nardo da Sernadinha met een score van 68.412% Zilver was er voor de Belgische amazone Naomi Nouwen met Guisante Nadales en de voor Engeland uitkomende Paul Hayler met Opus 11HI met allebei een score van 68.294%

De Nederlandse amazone Sarah Nuyts met Quijote FS behaalde een vierde plaats met een score van 68.265%, voor Iris Houweling met Vistoso R met een score van 68.206%

Uitslag Level 3

Clara Merkt – Nardo da Sernadinha – NED – 68.412% Naomi Houwen – Guisante Nadales – BEL – 68.294% Paul Hayler – Opus 11HI – GBR – 68.294%

Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 24 t/m 27 oktober op het Hippisch Centrum in Exloo. De startlijsten en uitslagen staan op http://www.masters-iberique.com

Bron: Persbericht