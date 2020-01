Exclusieve veiling spring- en dressuurveulens op CSI Twente 2020

Op CSI Twente zal in samenwerking met Grand Prix Sales een bijzonder, nieuw internationaal veilingpodium voor fokkers en kopers van veulens uit het topsegment worden aangeboden. De veiling van exclusieve spring- en dressuurveulens vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli plaats op de aansprekende locatie van het Erve Maathuis in Geesteren, waar van woensdag 1 tot en met zondag 5 juli ook de wereldtop bij de spring- en dressuurruiters aan de start verschijnt.

Grand Prix Sales is een nieuwe veiling voor dressuur- en springveulens in het topsegment, georganiseerd door Sannah Angenent en Marjolein Ras. Sannah Angenent over de ambities van de komende Grand Prix Sales: “CSI Twente is al jarenlang wereldwijd een begrip en gevestigd in een regio met een rijke paardenhistorie, waar horsemanship in de genen verankerd zit. Op CSI Twente kunnen wij zowel dressuur als springpaardenfokkers een internationaal veilingpodium aanbieden en klanten kunnen genieten van een Grote Prijs springen of een Grand Prix dressuur, in combinatie met een topveiling en de mogelijkheid om na een prachtige avond uit met hun favoriete veulen(s) naar huis te gaan! CSI Twente is the auction to be!”

Circa 30 veulens

De veilingcollectie op CSI Twente zal bestaan uit circa vijftien exclusief gefokte springveulens die na de Grote Prijs op vrijdagavond 3 juli onder de hamer komen. Vervolgens wordt op zaterdagavond 4 juli na de Grand Prix dressuur een prachtige collectie van circa vijftien dressuurveulens geveild. Het is ook mogelijk tijdens deze veilingen online te bieden, geïnteresseerden kunnen zich hiervoor registreren op de website van Grand Prix Sales.

Aanmelden veulens

Marjolein Ras: “Fokkers kunnen ons altijd bellen, appen of mailen om hun veulens aan te melden. Wij staan iedereen graag te woord en houden van korte lijnen.” Op de KWPN Stallion Show 2020 van deze week in de Brabanthallen te Den Bosch is zowel Sannah Angenent als Marjolein Ras op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari aanwezig om geïnteresseerde fokkers, kopers en overige belangstellenden persoonlijk te informeren. Om op de hoogte te blijven over alle ontwikkelingen rondom deze nieuwe veiling kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de website www.grandprixsales.nl.

Over CSIO/CDI Twente 2020

Rob Maathuis, directeur van het CSI Twente, dat in 2020 zowel een CSIO als CDI organiseert, vult aan: “De Grand Prix Sales past uitstekend in onze filosofie alle geledingen uit de spring- en dressuursport op maat te bedienen. Van veulen tot toppaard en van ponyruiter tot topruiter. Alle facetten komen aan bod. Na de succesvolle organisatie van de Longines FEI Nations Cup springen en dressuur van afgelopen jaar hebben we de komende editie met de nieuwe EEF Series voor landenteams en de Grand Prix Sales wederom twee nieuwe, attractieve speerpunten.”

Bron: Persbericht/Horses.nl