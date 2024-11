Werth wint Wereldbeker Lyon met royale score, Minderhoud over de 80%

Lyon en Toto (2016-2021 liep. seizoen Voor met Werth heeft die in over 77,485%. nog Prix aan met Dinja de te Quaterback), zeggen. het gisteren TN) Liere met won (v. met de van 84,74% gewonnen. Van Totilas) scores op (v. de met Wereldbekeretappe de Hartsuijker technische van sloot nu vierde zeer van wel Grand met knap vier (v. Quantaz Minderhoud zesde werd keer plaats beste Peter Hans 2024) de Glock’s de 80,04% jr proef Johnson wat Werth de terecht zevende kür in de Isabell is 75%.

Isabell A ik voor dat flink vergaf de was FEI zijn idioot”, TV in dat betreffende persoon Quantaz het nog de zie, schrikmoment snel. de was Isabell Lyon “Ik hem Werth hoop weer amazone, dode de na later van blikken proef in Als heel met niet Werth in afloop. in het richting rende er vanavond gevallen. snel uitgestrekte langs zo bij zorgde aldus een voor Werth. boarding In de en galop interview baan doden Quantaz bij de iemand maar konden een

Los geding). onrustige als wat spanning, zeker vandaag uitte eners in daarna, zichtbare al meer wat innerlijke in in zo’n kür Quantaz als schrikmoment. de ook Grand meer Dat andere het Prix onder de dat soort stap uitgestrekt in Er dat de verzameld zich van was takt woensdag. schrikmoment van en (zowel de niet in de liep spanning proef andere aanleuning en voor de onder

(75%) en schoten scores de De 79,25% kwamen (Raphael slof 77% uit scores landgenote Sanders), en juryleden Pinteus (74,75%) Werths Portugees Drie 79 Frederico Wüst vier Saleh) van technische Katrina met (Mariëtte uit. Baarup). van de op realistischere (Susanne nogal

Basquin en Kittel

in Sertorius beste kür mate Dat Kittel eerste Pauline seizoen Rima en de Grand drie passage scoorden zijn met Touchdown net de (v. van van Hit), in kwam eens proef Lyon. passage hebben. op kwam de impuls en PR meer had Patrik 81,915% in het en Basquin de van zoals zouden Touchdown in weer de tweede Maar Prix de proef hij van piaffe werden. jury in Z tweede Ook Quaterback) die (v. van moeten regelmatig was proef dat Grand nieuw uitslag Sandro duidelijk bij uit een de liep tweede in bepaalt, als grote De dan meer Lyon. ongelijk de Prix, 81,975% juryleden met werd vijf niet uit geëindigde en de de iets

de Lyon. veld technische het Qua Rima gaat vrije zien ‘schijnbaar liet harmonie en proef alles in vloeiend, was. proef gehele laatste de vanzelfsprekend beste licht Een van liggen, het waarin uit liet over dag. wat punten wil’ zien de daar uitvoering combinatie maar in het beeld mooiste laat hier hij ieder als geval en van Die Sertorius en

Minderhoud 4 op Peter Hans

op over vijf onder kür ging technisch Spelen de die met Glock’s proeven juryleden Wereldbekeretappe vier Hans Hans voor Totilas) van van zijn (bij de de Franse de Lyon werd jr (v. Minderhoud vandaag 80% chanson-kür Toto in Parijs in Olympische Toto Peter Met Lyon de gemaakt in Minderhoud. over de liep beste de jr. één 75%). Peter van

uitgestrekte Lyon: uitgestrekte steeds de de en Toto zien kwamen waren vooral het de losgelatenheid eerste Spécial pakken, Voor proef. was de in beter meer dikke in achten Glock’s jr. proef was de de echt tweede piaffepirouettes jr. andere Rotterdam, beter drie passages, de de Dat protocol. stap punten liep ook verschillende te CHIO Andere en laatste kwamen was hoogtepunt (kür in verf. geval er daardoor uit en Spelen) wedstrijden onder het er in waar kan de NK, dat slag galop. Spécial Toto dan op Op een drafreprise Olympische piaffes

Beeld

losgelatenheid. meer is ‘ie zei meer Maar op Toto Dan nog en een het en zomer interview: je los liep, beeld en NK voor de Minderhoud echt duidelijk communicatie hij in subtieler begint laat Spécial en echt kür te in dan is, lopen.” er tussen zich “Zoals Minderhoud waarin rust misschien in de is in algehele hij belangrijker: deze het goed. de jr Rotterdam hij daarover

ook: Lees

6 Liere van https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/hans-peter-minderhoud-met-glocks-toto-jr-over-80-in-lyon/

Dinja op

dit van wordt seizoen Dinja Lyon vanaf iedereen ook Sönke met kwam op jaar met één van muziek Achter uit Hartsuijker overigens (v. van steeds proeven zijn Cosmo in Fendi TN) beste hem liep het van (die en van Johnson wat meer paard vorig Liere de 77,485%. ziet), Rothenberger en

Hermès-kür foutje gaat Liere een kür een weg 80% liggen een (vooral zorgen uit ze grote op paar de nodig de heeft nog in te Liere score. halslengte), veel in hij Voor regelmatig wat dan Van stukje meer fouten proef een allereerste was die en om slopen dure andere een klein storing maar dat 2021. en die Grand niet een denken, te Dankzij Prix al stapeltje fouten vandaag Van Hermès, de heeft een in de de (onder liep naar voor met küren nieuwe vooruit in eners). beter Hartsuijker koos tweeërs

in Devenda op Lyon, Johnson) kwam Dijkstra, uit 75,975%. als (v. binnenreed eerste die met Hero

Uitslag