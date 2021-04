Helgstrand reageert op statement DWB: ‘We accepteren dit niet’

Na Jan Pedersen die namens het DWB felle kritiek uitte op de vermeende machtspelletjes van Helgstrand Dressage, is nu Andreas Helgstrand in de pen geklommen. Hij meldt niet te accepteren dat zijn ondernemen en Esben Møller zo worden afgeschilderd én heeft ook een andere kijk op de gang van zaken.

Helgstrand begint zijn betoog met dat hij zoveel gedaan heeft voor het Deense stamboek. Vervolgens meldt hij niet kan accepteren dat Helgstrand Dressage wordt afgeschilderd als een hengstenhouder die zaken wil afdwingen.

Gang van zaken

Jan Pedersen meldde in zijn statement dat Esben Møller het Deense stamboek min of meer wilde dwingen om de tiendaagse test te annuleren, aangezien ook de FN in Duitsland voornemens was de voorjaarstesten te cancelen. Helgstrand ontkent niet dat er een gesprek was tussen Møller en Pedersen over dit onderwerp, maar stelt dat Pedersen in dat gesprek had voorgesteld om contact op te nemen met de FN en daarna weer terug te komen bij Helgstrand. Dat is volgens Helgstrand nooit gebeurd.

600 paarden

Vervolgens heeft Helgstrand besloten zijn hengsten thuis te houden uit angst voor rhinopneumonie. Hij benadrukt hij 600 paarden op stal heeft en een rhino-uitbraak enorme gevolgen zou kunnen hebben. Daarnaast was er in dezelfde week als de tiendaagse test een uitbraak in de buurt van het testcentrum in Tørring en dat bewijst volgens Helgstrand dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

Ongehoord

De veiligheid van de hengsten was de enige reden dat Helgstrand besloot niet deel te nemen en ook mede-eigenaren van de hengsten (zoals o.a. Schockemöhle) zouden niets zien in deelname. Voorts meldt Helgstrand dat hij duidelijk aan Pedersen heeft gemeld dat hij de fokkers zou wijzen op de optie om hun veulens in Duitsland te registreren. Dat dit nu wordt gepresenteerd op een manier waarin het overkomt dat Helgstrand fokkers probeert weg te lokken bij het DWB, vindt hij ongehoord.

Alternatieve test geen optie

Tenslotte meldt Helgstrand dat hij niet gebruik heeft gemaakt van het aanbod om de hengsten alsnog aan te leveren voor een alternatieve test (een DWB-test voor uitsluitend Helgstrand-hengsten die vandaag zou beginnen), vanwege bureaucratische en economische redenen.

Vanwege de nieuwe EU-regelgeving, die ingaat op 21 april, zouden hengsten zes weken niet mogen dekken als ze van het ene naar het andere land zijn verplaatst. Dat is voor Helgstrand een probleem omdat een deel van de hengsten die de Deense test zouden moeten lopen inmiddels al in Duitsland zijn. Volgens zijn website staan de driejarige hengsten Hello, For Real, Fortunate en Zico in Duitsland. Vijf anderen staan in Denemarken (Be Sure, Forever Love, Lordswood Bernstein, Zoom in en Fire Jazz). De overige drie dit jaar door het DWB aangewezen hengsten staan niet op de website.

Bron: Helgstrand