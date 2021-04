DWB wijkt niet voor druk Helgstrand: ‘We maken geen uitzonderingen’

Andreas Helgstrand besloot zijn hengsten na de aanwijzing op de Deense hengstenkeuring thuis te houden van de verplichte tiendaagse onder het zadel. In een persbericht liet hij weten het risico te groot te vinden met betrekking tot de rhino-uitbraken in Europa en tegelijkertijd pochte hij op een oplossing (een dekbrevet zonder test). Het Deense stamboek laat z'n oren niet naar hangen naar Helgstrand, die ondertussen fokkers probeert weg te lokken naar Oldenburg. "Het is niet gezond om als stamboek je de regels te laten voorschrijven door een hengstenhouder, ongeacht hoe groot die hengstenhouder is", meldt voorzitter Jan Pedersen in een fel statement.

De felle reactie van het stamboek volgde na een nieuwsbrief van Helgstrand aan fokkers, waarin hij Oldenburg als drukmiddel gebruikt. In Duitsland werd besloten om de vorig jaar goedgekeurde hengsten, dit jaar – in verband met de rhino-uitbraken en geannuleerde testen – van een voorlopig dekbrevet te voorzien. Alle hengsten die reeds in Duitsland zijn goedgekeurd, kunnen dus sowieso onder de Duitse vlag dekken.

Weglokken naar Oldenburg én korting

Daarnaast maakte Helgstrand naar eigen zeggen een deal met het Oldenburger Verband. “We hebben gezorgd voor een oplossing voor onze fokkers, die de betreffende hengsten willen inzetten. In samenwerking met het Oldenburger Verband kunnen we voor de gunstige prijs van 400 euro lidmaatschap, merriekeuring, registratie van het veulen en afgifte van een paspoort aanbieden. Normaal gesproken kost dat 680 euro ”, stat in de e-mail, die werd ondertekend door Helgstrands fokkerijmanager Lene Birkmose.

Verder geeft Helgstrand 20 procent korting op het gebruik van de nog niet geteste hengsten.

Dreigen met boycot

Die e-mail schoot bij het DWB in het verkeerde keelgat. DWB-voorzitter Lars Pedersen besloot de ontstane situatie te schilderen en brengt daarbij Helgstrand openbaar in diskrediet. Pedersen meldt dat Esben Møller, die al had opgevangen dat Duitsland van plan was voorlopige dekbrevetten te verstrekken zonder test, het Deense stamboek een paar dagen voor aanvang van de 10-daagse test onder druk zette om hetzelfde te doen. “Esben Møller belde ons om te verzoeken de test de cancelen. Als we dit niet zouden doen, zou Helgstrand de test boycotten.”

Schermen met gezondheid

Ook werd het stamboek verzocht om de aanvang van de test uit te stellen, op z’n minst tot er een definitieve beslissing over de 14-dagentesten in Duitsland was gevallen. Pedersen meldt dit expliciet om aan te geven dat het hier ging om een machtsspel en niet om de gezondheid van de hengsten: “Dat Helgstrand in een persbericht over het terugtrekken schermt met de gezondheid van de hengsten en dat als voornaamste reden opvoert, klinkt een beetje hol. Het risico is op dinsdag niet hoger dan op maandag.”

Niet gezond

Volgens Pedersen is het niet gezond en duurzaam als een stamboek zit de les laat lezen door een hengstenhouder, ook als het een hele grote is.

Extra test voor Helgstrand

Pedersen meldt bovendien dat het Deense stamboek Helgstrand ook nog tegemoet is gekomen. “We hebben Helgstrand aangeboden om een extra tiendaagse test voor zijn hengsten uit te voeren die vandaag zou beginnen. Helgstrand is niet op dat aanbod ingegaan.”

Bron: DWB