In Beeld: Wereldbeker Grand Prix Amsterdam

Vanmiddag werd de Wereldbeker Grand Prix op Jumping Amsterdam verreden. Isabel Werth schreef voor het derde jaar op rij de Wereldbeker op haar naam. In het zadel van Weihegold OLD (v.Don Schufro) was de Duitse amazone onverslaanbaar, en ging over de 80-procent grens met 80,065%. Haar landgenote Dorothee Schneider eindigde op een tweede plek met 76,217%, en Hans Peter Minderhoud werd derde.