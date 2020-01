All at Once, Negro en Boston leveren winnaars Oostermoer Kei

Afgelopen zondag werden in Beilen de finales van de Oostermoer Kei verreden. Bij de vierjarigen kwam Loesje (All at Once x Amazing Star) onder Frans van den Heuvel als winnares naar voren, bij de vijfjarigen Khaleesi (Negro x Don Schufro) onder Veronique Roerink en bij de zesjarigen Joyfull STH (Boston x Samba Hit) met Nicky Snijder in het zadel.

Bij de vierjarigen waren drie paarden erg aan elkaar gewaagd. Loesje, gefokt door Van den Heuvel en zijn partner Sanna Vermaas, imponeerde voornamelijk met haar draf, waar ze een 9,5 voor kreeg. De algemene indruk werd beoordeeld met een negen en de stap, gedragenheid & souplesse en harmonie leverden 8,5-en op. Met een totaal van 52 punten bleef de merrie net voor op Lion Heart.

Dominique Veenstra reed Lion Heart (Grand Galaxy Win x Special D, fokker H.P. Cazemier) naar een totaal van 51,5 punten. De ruin kreeg negens voor de galop en algemene indruk, maar kreeg ook een drietal aan 8,5-en. De als derde geplaatste Le Charmeur (Charmeur x Idocus, fokker W. Hoogeslag) liep onder Ashley Langevoort naar 51 punten. Ook bij deze combinatie werd er een negen genoteerd, in dit geval voor de harmonie.

Veronique Roerink reed de door haar zelf gefokte Khaleesi voor het tweede jaar op rij de zege in de finale. De IBOP-winnares kreeg vier negens (!) op haar protocol, een 8,5 en een acht. Met 52,5 punten bleef ze drie punten voor op Kokulan (Jazz x Totilas, fokker G.M. Sinnige) gereden door Maxime van Dijk. Nicky Snijder stuurde Kansas STH (Dante Weltino x Fürst Heinrich, fokker L.T. Nekeman) met 49 punten naar plaats drie.

In de vier combinaties tellende finale voor de zesjarigen liep Joyfull STH van fokker L.F. Nekeman met onder andere een negen voor de draf naar 50 punten. Margriet Hingstman eindigde met Jovanni (Davino VOD x Gribaldi, fokker J. Baas) en 47 punten op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Francis Turkensteen en Jackson S (Dream Boy x Oscar, fokker M.S. Schutter en O.F. Schoon).

Uitslag.

Bron: Horses.nl

