Eva Möller trekt wedstrijdlaarzen toch weer aan

Eva Möller maakte vorig jaar bekend haar wedstrijdcarrière te beëindigen. Na een uiterst succesvolle carrière wilde de Duitse amazone het stokje aan haar leerlingen overdragen, maar ruim een jaar later is Möller toch weer tussen de witte hekjes te vinden. Met de Benicio-zoon Be Sure won de amazone gisteren een proef op het Verdener Championat.

Op de Verdener Championate, het kampioenschap voor Hannoveraans-gefokte paarden, reed Möller de zesjarige Be Sure met een 8,34 gemiddeld naar de overwinning in de dressuurproef op M-niveau (vergelijkbaar met de klasse Z2). De amazone bracht in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten ook nog St. Pachino (St. Schufro x De Niro) aan de start. Met dit paard werd Möller achtste met een 8,0.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl