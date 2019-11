Everdale-zoon Lucky Star beste driejarige op KWPN Young Dressage Talents

Charlotte Fry deed afgelopen weekend goede zaken op KWPN Young Dressage Talents. Met de ruin Lucky Star (Everdale x Sonique) won ze de rubriek voor driejarigen en eindigde met Lionell VE (Negro x Tenerife VDL) op de derde plaats. Bij de vierjarigen ging de overwinning naar Jos Hoogendoorn en King fan Weerdenbras (Dark Pleasure x Don Primero).

Eerder dit jaar liep Lucky Star op de KWPN Stamboekkeuring in Den Hout naar een bovenbalk van 80/80 en was daarmee één van de opvallendste paarden. Een dikke maand later, in april dit jaar, kwam hij onder de hamer op de Van Olst Sales en werd daar voor 34.000 euro afgeslagen.

95 punten van de gastruiter

Op KWPN Young Dressage Talents liep Lucky Star een constante verrichting, waar hij vooral opviel met zijn galoppade, waarvoor een negen werd genoteerd. Daarnaast kreeg hij 8,5-en voor de harmonie en aanleg en een acht voor de draf. Gastruiter Tom Francx kon 95 punten kwijt aan de ruin. Daarmee kwam Lucky Star uit op een totaal van 178 punten.

Zelfde puntenaantal

Voor Lionell VE, de volle broer van NRPS-hengst Nespresso, en Firenzo (For Romance I x Christ voorgesteld door Saskia van Es, waren er 176 punten. Firenzo ging uiteindelijk op basis van de ex aequo-regeling met de tweede prijs naar huis, omdat hij net wat meer punten van de gastruiter kreeg (90 tegenover 89).

Negen voor harmonie

Bij de vierjarigen liep King fan Weerdenbras onder Hoogendoorn naar een totaal van 175 punten. Hij kreeg onder andere 8,5-en voor de draf, galop en aanleg. De harmonie werd met zelfs een negen beoordeeld, wat ook tot uiting kwam in de beoordeling van de gastruiter (90 punten). De tweede prijs ging hier naar Daniëlle Houtvast met Knight Power (Governor x Swarovski, 174 punten) en de derde prijs naar Dirk-Jan van de Water met Picasso (Lord Leatherdale x Krack C, 171 punten).

Uitslag driejarigen.

Uitslag vierjarigen.

Bron: Horses.nl