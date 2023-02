Finalisten VSN Trofee bekend

Na drie selectiewedstrijden is bekend welke paarden zich hebben geplaatst voor de finale van de VSN-trofee, die op zaterdag 25 februari in Kootwijkerbroek wordt verreden. Bij de dressuurpaarden zijn 26 vierjarigen geselecteerd voor de finale, bij de springpaarden zijn dat er 34.

Omdat er veel meer springpaarden deelnamen aan de voorselecties dan dressuurpaarden, heeft het bestuur besloten meer springpaarden mee te nemen naar de finale.

Het gemiddelde van alle springpaarden was 42,8 punten en van alle dressuurpaarden 36,5 punten.

Finalisten dressuur

Op catalogusvolgorde:

30 Oakin (v. Secret)

31 Oronijke PV (v. Jovian)

34 Escamilla Bravo (v. Escamillo)

38 OZ (v. Kaiser Weltino)

39 Oliver R Tambo SV (v. Just Wimphof)

40 SPH Orpheo (ex Oswald van het Hutveld) (v. Charmeur)

41 Kuups Fürst Fredo (v. First Selection)

42 Oasis SDHW (v. Fontaine TN)

43 Ome Herman (v. Vitalis)

44 Oberon (v. Kensington)

73 Fireball (v. Finest)

75 Otto (v. Glock’s Toto Jr.)

76 Olympia W (v. Ebony)

83 One of a Kind (v. Imposantos)

84 Brinkhof’s Oristo (v. High Five U.S.)

85 Orlando (v. Kardieno)

86 On Fire (v. Totilas)

89 Brinkhof’s Ocean (v. Daily Diamond)

140 Ozuna (v. Vivaldi)

143 Orlando (v. Just Wimphof)

145 Dream Up (ex Oke HT) (v. Dream Boy)

159 Othello (v. Just Wimphof)

163 Outlander Dynasti H (v. Desperado)

166 Orylinda (v. Blue Hors Zackery)

167 Beethoven (v. Belissimo M)

169 Total Romance U.S. (v. Totilas)

Finalisten springen

Op catalogusvolgorde:

1 Opaline VDB (v. Kallas)

2 Noyelle vd Molendreef Z (v. Nixon van’t Meulenhof)

5 Ohio VDB (v. Emerald van ’t Ruytershof)

6 Avoye Z (v. Amadeo van’t Vossenhof Z)

10 O’Kallas (v. Kallas)

13 O’Vino (v. Kallas)

18 Explosive-Fire Z (v. Elvis ter Putte)

19 Ohio Blue (v. Zirocco Blue VDL)

23 O’Neill (v. Carrera VDL)

26 Old Fashioned SV (v. Eldorado van de Zeshoek)

27 OriginaL GP (v. Cornet Obolensky)

46 O-Fantastico B (v. Classico TN)

47 One-Way SVO (v. Highway M TN)

49 Ohigho-P (v. Arezzo VDL)

50 Theodore (v. Andy Pur VDM Z)

52 Omiracle T (v. Harley VDL)

53 Otra Vez (v. Dakar VDL)

55 Oberlina (v. Diarado)

58 Onana (v. Glenfiddich VDL)

59 Onea WS (v. Jimi WS Z)

61 Oslo (v. Poker de Mariposa TN)

63 OrenthaL James (v. Ibolensky)

64 Ohio (v. Chapeau TN)

65 Tarise van den Dael (v. Chaiton F Z)

66 One Special Hop (v. I’m Special de Muze)

69 Osiris (v. Elvis ter Putte)

71 Oiva (v. Gerardus)

72 Eldoranos C-G Z (v. Eldorado van de Zeshoek)

91 Omaha High DG (v. Poker de Mariposa TN)

92 Mosita van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof)

106 Ohra II GP (v. Harley VDL KWPN)

119 O’Malley (v. Balou du Rouet)

137 Osthello (v. Bamako de Muze)

175 Tigris di Jonella (v. Untouchable)

