Gelderland Cup: Katinka en Kenzo imponeren jury

Jaarlijks organiseert KWPN afdeling Oost-Gelderland aan het einde van het jaar de Gelderland Cup, een aanlegwedstrijd voor drie- en vierjarige spring- en dressuurpaarden. Tijdens de achtste editie, verreden op zaterdag 22 december, waren het kwaliteitsvolle driejarigen die er met de cup vandoor gingen.

Bij de springpaarden ontving de driejarige Katinka (v. Cornet Obolensky), gereden door Anna Venema, met 83,5 punt de hoogste score van de dag van juryleden Guido Schoenmakers en Jurgen Stenfert: “een talentvolle merrie met een machtige galop, instelling en uitzonderlijk veel reflex, die perspectief biedt voor de toekomst”. De voorzichtige Kamillavanta (v. Grodino), gereden door Scarlett Wieberdink werd tweede in deze rubriek.

Drie op een rij

Bij de vierjarige springpaarden domineerde Monique Veldhuis door met haar paarden de eerste drie plaatsen te bemachtigen. Hiervan wist zij Sawan Z (v. Stakkato ) en Grandamour Z (v. Gaillard de la Pomme) naar de respectievelijk eerste en tweede plaats te rijden. De jury omschreef winnaar Sawan Z als ‘een heel compleet springpaard dat met opvallend veel balans en overzicht een heel constante verrichting liet zien’.

Eyecatchers

De groep driejarige dressuurpaarden kende met talentvolle paarden die zeer correct werden voorgesteld veel kwaliteit in de breedte en bevatte enkele echte eyecatchers als uitschieters. Juryleden Johan Hamminga en Jennifer Sekreve konden aan winnaar Kenzo (v. Glamourdale) en Esmee van Gijtenbeek maar liefst drie keer een 9 kwijt. De sterke bruine imponeerde met drie expressieve gangen, veel zelfhouding en natuurlijke balans. Met onder andere een 9,5 voor de uitmuntende stap kwam de al opvallend fijn rijdbare K (v. George Clooney) met Sjuul Spelt het dichtst in de buurt. Ook een 9,5 was er voor de machtige galop voor de als derde geëindigde Kwibus HD (v. Lord Leatherdale) met Gwen Brinksma. Bart Veeze maakte met de uitmuntend dravende Kensington (v. El Capone) de prijswinnende top-4 compleet.

Compleet

Miranda Rongen wist bij de vierjarige dressuurpaarden de winst te pakken met de zeer complete en getalenteerde Jaguar Matador (v. Charmeur) die indruk maakte met een 9 voor de draf en zich heel fijn liet rijden. De tweede plaats was voor de over zeer veel houding en balans en krachtige galop beschikkende Donn Johnson D (v. Diamond Hit), gereden door Romee Driessen. Noortje Radstake en de kwaliteitsvolle en expressieve Jack (v. El Capone) werden derde. Dirk Jan van de Water stelde de zeer constante Jack Black (v. Hofrat) fijn voor en wist met hem de vierde prijs te bemachtigen.

Bron: Horses.nl/KWPN Gelderland