Governor-zoon Kuups Kensington met Rootveld naar 88%

Maar liefst veertig paarden deden afgelopen zaterdag mee aan de jonge paardenrubrieken op de Zilveren Ster in Haaksbergen. De rubrieken voor drie-, vier-, vijf- en zesjarigen werden gejureerd door hengstenkeuringscommissielid Marian Dorresteijn en Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie. Zij zagen in Kuups Kensington (v. Governor) onder Annabel Rootveld de topper van de dag en gaven de vierjarige ruin 88 punten.

Met 9’s voor draf, harmonie en aanleg en 8,5-en voor stap en galop liep Kuups Kensington naar 88 punten. De hoogste score bij de vierjarigen en de hoogste score van de dag. In de groep vierjarigen, die overigens het grootst was, liepen nog drie paarden naar 80 punten of meer. 84 punten waren er voor Kasjmir (Ebony x Idocus) met Jantine Slingerland, 82 punten voor Karinya Taonga (Governor x Lancet) met Ashley Langevoort en 80 punten voor Kunz (Ferguson x Uphill) met Najama Voogd.



80 punten voor Lady Ebony en 81 voor Isalita Roos

Bij de driejarigen was er één paard dat de 80 aantikte: Lady Ebony (Ebony x Don Primaire) met Arthur Besten. Bij de vijfjarigen ging er geen paard over de 80-grens, maar Jacuzzi M (Dundee M x Jazz) kwam met Femke Beljon dicht bij die score in de buurt (79). Bij de zesjarigen was Isalita Roos (Cupido x Flemmingh) met Mieke Naberink met 81 punten de beste.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl