Hexagons Power Dutch en Secret Lover winnaars Subli Competitie Berkel Enschot

Afgelopen zaterdag werd in Berkel Eschot de laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie verreden. Bij de vierjarigen stuurde Anke van Moer de KWPN-goedgekeurde hengst Hexagons Power Dutch (v. Toto Jr.) met een topscore van 91,4% naar de overwinning. Bij de vijfjarigen was het de eveneens KWPN-goedgekeurde hengst Secret Lover (v. Secret) die met Charlotte Fry naar de eerste plaats liep.

Hexagons Power Dutch kreeg van juryleden Karin Retera en Mattie Boomaars de ultieme tien voor zijn stap. “Hexagons Power Dutch was gewoon bovenaards. Dit paard heeft ontzettend veel kwaliteit en werd geweldig voorgesteld. We hebben Anke ook een negen voor het rijden gegeven. Ze reed haar paard mooi op lengte en zat fijn mee in de bewegingen. Precies hoe we het willen zien en echt een voorbeeld voor anderen”, vertelt Retera.

Vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen stuurde Charlotte Fry Secret Lover met 87,6% naar de overwinning. “Secret Lover werd door Charlotte Fry heel netjes voorgesteld en was voor ons de duidelijke winnaar. Zij kreeg van ons een score van 87,6. Deze hengst laat van nature heel veel vermogen tot verzamelen zien. Het vermogen om te verlengen en te verkorten is bij hem uitmuntend. Charlotte’s tweede paard O’Frederic is ook een heel sterk paard met veel zelfhouding. Toch sprong Secret Lover er voor ons iets meer bovenuit vanwege zijn natuurlijke aanleg.”

Uitslag.

Bron: Persbericht