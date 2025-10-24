KWPN-gefokte Next Level wint zilver op Frans Kampioenschap zevenjarige dressuurpaarden

Op het Frans Kampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden in Le Mans ging de nationale titel naar Maxime Collard en de Fürsten-Look-dochter Fiadora. Het zilver werd in de wacht gesleept door François Hologne Joux en de door M.C.J.M. Burgers gefokte Next Level (Escolar x Ferro). Eerder dit jaar werden Next Level en zijn ruiter nog vierde bij de zevenjarigen op het Belgisch Kampioenschap.

Savannah Pieters Door

In de finaleproef liep Fiadora naar 78,443%. De Hannoveraans-gefokte merrie en haar amazone kwamen eerder dit jaar in actie op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daar werden ze met 82,08% veertiende in de kleine finale. Twee jaar daarvoor was er een tiende plaats in de finale voor vijfjarigen.

Next Level wint zilver

Voor Next Level was er in de finale een score van 76,015%. De KWPN’er is gefokt uit de bekende Zelma-stam. Uit deze moederlijn komen onder andere de Grand Prix-merrie Luzelma Slottie (Christa Larmoyeur), de KWPN-goedgekeurde hengst Briljant en de Uphill-dochter Cristal. Deze merrie tekende voor het moederschap van Marie-José Calis’ Grand Prix-paarden Haute Couture en Limited Edition.

Opvallend is dat Next Level en François Hologne Joux eerder dit jaar al vierde werden op het Belgisch Kampioenschap. Op vijfjarige leeftijd won hij, toen nog met Clara Mourlon Beernaert in het zadel, brons op het BK.

Bron: Horses.nl/Eurodressage