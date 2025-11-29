Mascha van Es en Julia Groenhart winnen jonge paardenrubrieken Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Mascha van Es en Julia Groenhart winnen jonge paardenrubrieken Kronenberg featured image
Perfect Ritme (v. Lord Europe) met Kim Noordijk Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

Gisteren schreef Kim Noordijk met Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) nog de overwinning bij de vijfjarigen op haar naam, maar in de finale van vandaag moest ze haar meerdere erkennen in Mascha van Es. Van Es won met de Blue Hors Farrell-zoon Pino dankzij een score van 84,800%, net boven de 84,600% van Noordijk. Bij de zesjarigen ging de hoogste trede van het podium naar Julia Groenhart, die met haar zelfgefokte Ortisei (Glock’s Toto Jr. x Dream Boy) een score van 73,600% neerzette.

