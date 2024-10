Port-au-Prince en Obsession Taonga winnen Subli Competitie Varsseveld

Op de één na laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie in Varsseveld stuurde Emmelie Scholtens de Desperado-zoon Port-au-Prince naar een score van maar liefst 95% en was daarmee de terechte winnares van de vierjarigen-rubriek. Bij de vijfjarigen was de zege voor Lara van Nek en de KWPN-goedgekeurde hengst Obsession Taonga (v. Vitalis).

Emmelie Scholtens en Port-au-Prince staken met kop en schouders boven de sterk bezette groep vierjarigen uit. De zwarte ruin kreeg voor alle negen onderdelen een 9,5 en zelfs een tien voor het vermogen tot schakelen. De jury roemde hem om zijn kwaliteit, kracht en balans.

Power Dutch en Succession

Anke Moer reed Hexagon’s Power Dutch (v. Toto Jr.) met 88% naar de tweede plaats. De hengst kreeg een 9,5 voor de stap en negens voor de draf en galop, geschiktheid als dressuurpaard en de houding en zit van de amazone. Dinja van Liere en de DSP-premiehengst Succession (v. Secret) maakten met 83,8% het podium compleet. De combinatie won eerder al de selectiewedstrijd in Tolbert.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen liep Obession Taonga met Lara van Nek naar 87,2%. Hij kreeg vijf negens: voor de stap, draf, galop, vermogen tot schakelen en de geschiktheid als dressuurpaard. Voor Vai Bruntink en Oletaire (v. Ebony) was er een score van 82% en daarmee werd het duo voor de tweede keer op rij tweede. Met 81,4% grepen Annabel Rootveld en Kuups Fürst Fredo (v. First Selection) de derde plaats. Deze combinatie won eerder de selectie in Wapenveld.

Bron: Persbericht