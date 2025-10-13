Volle broers winnen goud op Deens Kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden

Savannah Pieters
Volle broers winnen goud op Deens Kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het was voor de Duitse fokster Marion Sage al feest toen haar fokproduct Fürstenklang (Fürst Samarant x Rheinklang) en zijn amazone Cecilia Bergåkra op het Deense Blue Hors & DRF Kampioenschap de titel bij de vijfjarige dressuurpaarden veroverden, maar het was letterlijk en figuurlijk dubbel feest toen zijn volle broer Farringhton met Daniel Bachmann Andersen in het zadel goud won bij de zesjarigen.

