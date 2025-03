Anniek van Dulst: ‘Het is in sneltreinvaart gegaan’

Op de slotdag van de KNHS Indoorkampioenschappen dressuur werd in het Z2 voor paarden de dienst uitgemaakt door drie jonge, talentvolle amazones die elkaar het vuur aan de schenen legden. De strijd om het goud werd beslist in het voordeel van Anniek van Dulst, die met My First Choice D’Utopia (v. First Choice) een ijzersterke klassieke proef neerzette en daarmee zo’n voorsprong opbouwde, dat ze zich een derde plaats in de Kür kon permitteren. Lara van Nek en de KWPN-hengst Obsession Taonga (v. Vitalis) wonnen zilver, het brons ging naar Thalia Rockx en Naomyi de la Fazenda (v. Secret).

In het tweede weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen dressuur werden in totaal twaalf kampioenen gehuldigd. Lotje Schoots kon in het ZZ-Licht rekenen op sterke concurrentie van een aantal jonge amazones, maar slaagde erin om met Lafeniz Texel RS2 (v. Henkie) zowel de klassieke proef als de Kür te winnen en ging er met de titel vandoor. In het Z1 waren de juryleden het niet helemaal eens. Kampioen Bennie van Es stond met zijn Friese hengst Jedokus Hof (v. Nane 492) bij één jurylid aan kop, terwijl het tweede jurylid hem als de nummer negen zag. Met een gemiddelde van 70,24% was het goud uiteindelijk wel voor hem. Hij werd op de voet gevolgd door Rosa Vlaar (plaatsing 10, 2 en 1), die met Magnar NL (v. Zonik) 69,95% realiseerde.

Lotje Schoots met Lafeniz Texel Rs2. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Lees alles over de KNHS Indoorkampioenschappen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop