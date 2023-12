Lichte Tour kür ook overtuigend naar Luiten, Emmelie Scholtens de beste in de Zware Tour

Marten Luiten en Emmelie Scholtens schitterden gisteravond voor volle tribunes in Martiniplaza bij de dressuuravond tijdens het Internationale Indoor Concours Hippique Groningen. Luiten had al met zijn nieuwe Lichte Tour-troef Johnny (Johnson x World Magic) de Prix gewonnen, in de kür was hij opnieuw de beste. In de Zware Tour overtuigde Emmelie Scholtens met TandArt Glory Days (Jazz x Uptown) door het winnen van beide proeven.

Met zijn tienjarige paard Johnny sloeg Luiten een enorme kloof tot de tweede combinatie Corinda Luttjeboer uit Zwartebroek, die tot 72.983 procent kwam. Luiten scoorde een totaal van 83.067 procent en daarmee liet de Winschoter ruiter zien dat hij niet alleen een aanstormend jeugdig talent is, maar zijn mannetje ook staat in een veld met deelnemers die vaak veel meer jaren ervaring hebben.

‘Tien procent is inderdaad fors’

Dat de kloof ruim tien procent was had Luiten niet zo in de gaten. “Je weet niet hoe anderen rijden, want je bent zelf met de voorbereiding van je eigen proef bezig. Maar tien procent is inderdaad fors”, liet hij lachend weten. De uitvoering zag er ogenschijnlijk prima uit, maar de ruiter zelf was niet snel tevreden. “Tijdens het rijden merk je dat het altijd wat beter kan. In mijn beleving was er genoeg op aan te merken, maar daar ga je in de trainingen weer aan werken.”

Kür nog niet eerder gereden

Opvallend was dat Luiten voor het eerst deze kür op muziek reed met Johnny. “Hij heeft deze kür nog niet eerder gereden en dan is het mooi dat het voor eigen publiek tot een overwinning leidt”, zei de tevreden winnaar, die deel uitmaakt van het Nederlandse A-kader onder de 25 jaar. De 22-jarige Luiten heeft de komende weken weinig wedstrijden op het programma. “Ik hoop dat ik begin maart mee kan doen aan de Dutch Masters (Indoor Brabant) en daar ga ik mij nu op richten.”

Zware Tour

Aan het slot van de dressuuravond wist de oorspronkelijk uit Glimmen komende Emmelie Scholtens de kür in de Zware Tour te winnen. Ook zij overtuigde, want de score van 81.167, die ze behaalde met TandArt Glory Days, was onbereikbaar voor de concurrenten. Judith Ribbels wist de schade nog te beperken. Met Fun Fun EB (v. Sorento) scoorde zij 74.283% en werd tweede.

Later vandaag volgt op Horses een interview met Emmelie Scholtens over haar overwinningen in de Grand Prix en de kür.

ZZ Zwaar

Eerder op de avond wist Nicky Snijder de winst in de kür op muziek in de klasse ZZ Zwaar te grijpen. Met l’Unique STH (v. Boston STH) was hij een klasse apart en dat kwam in de uitslag tot uitdrukking. Met een score van 74.975 procent sloeg Snijder een flink gat met zijn concurrenten. Nars Gottmer mocht zich als tweede opstellen met Magnaat ASD. Hij scoorde 71.692%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht/Horses.nl