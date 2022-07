Lotte Krijnsen wint ook tweede proef in Grote-Brogel

Op de tweede dag van de internationale para-dressuurwedstrijd in Grote-Brogel was Lotte Krijnsen met haar Rotspon-merrie Rosenstolz opnieuw de beste in de Grade III. De amazone uit Enschede scoorde vanmorgen 71.618% in de individuele proef. Maud de Reu werd nipt tweede op Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair).

Lotte Krijnsen liet een mooie, constante proef zien met haar zestienjarige merrie Rosenstolz. De juryleden bij C en B zetten Krijnsen dan ook op de eerste plaats. Het jurylid bij H zag de Enschedese op plek twee. Na de 71.226% in de teamtest, werd nu iets meer: 71.618%.

Net als gisteren kwam Maud de Reu op de tweede plaats en Webron N.O.P. en verschil was weer klein. De Reu kwam uit op 71.078%. Het jurylid bij H was het meest enthousiast en plaatste De Reu als eerste, de twee collega’s zetten haar op de derde plek. De Australische Emma Booth werd derde. In deze Grade werd Rixt van der Horst opnieuw vijfde met Eisma’s Akuna Matata (v. Arpeggio) met 69.117%.

Klik hier voor de uitslag.