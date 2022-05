Drie-op-een-rij én dubbel voor Bart Veeze: Imposantos Lichte Tour-kampioen

Bart Veeze reed de zevenjarige hengst Kyton eerder vandaag al naar drie-op-een-rij (achtereenvolgens Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar-kampioen) en haalde ook nog eens de dubbel met de negenjarige Imposantos (v. Wynton). De hengst van Theo Driessen die al een hele rits aan titels behaalde (hengstencompetitie, Pavo Cup, ZZ-Zwaar-titel in 2020) heeft nu nóg een titel op zijn palmares: KNHS Kampioen in de Lichte Tour.

Imposantos won het Lichte Tour-kampioenschap in Ermelo overtuigend. Gisteren was hij al de beste in de Prix St. Georges (75,098%) en vandaag bouwden Veeze en de zwarte hengst de voorsprong op de concurrentie nog verder uit. Met bijna 80% (79,892%, scores van 78,875-81,875%) voor de Intermédiaire I-kür was Veeze met afstand de beste.

“Ja, gelukt. Een dubbelslag”, zegt Bart Veeze op NK-dressuur.nl, gevolgd door een zucht. “Dit is niet goed voor je hart en voor je alles.”

Bart komt net de ring uit met Imposantos, als laatste starter in de finale van de Lichte Tour. Hij hoort net dat hij de Kür op Muziek gewonnen heeft en daarmee zijn tweede titel van de dag mee terugneemt naar Lochem. Na een omhelzing van Imposantos eigenaar Theo Driessen vervolgt Bart: “Ik dacht nog, het kan wel twee keer op dit NK. Misschien lukt het. Imposantos liep heel fijn vandaag. Gisteren was ik niet heel tevreden. Dat was een beetje mijn eigen fout bij het losrijden. Nu was hij er scherp aan. Hij was top. Gelukkig.”

Dit is het al zoveelste kampioenschap dat Veeze met Imposantos (Wynton x Krack C) wint. “Dat maakt het ook wel een beetje moeilijker. De druk wordt steeds groter. Ik moet ook steeds weer bewijzen dat het niet zo maar wat is. Ik neem nu alle tijd om Imposantos voor te bereiden op de overstap naar de Grand Prix. Hij zit ook in het dekseizoen en krijgt voorlopig even wedstrijdpauze.”

Bart Veeze nu al dé man van het NK. “Ik ben blij. Blij hoe het vandaag ging. Gisteren won ik en baalde ik wat van mezelf. Dan is het top dat Imposantos vandaag ook zo fijn liep en we weer konden winnen.”

Reservetitel voor Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud, die dit jaar ontbrak in het Zware Tour-kampioenschap, komt toch nog met een medaille thuis uit Ermelo. Een zilveren – de kleur waar hij in de Zware Tour een abonnement op had de afgelopen jaren – medaille was er voor Syrakus (v. Sezuan). De hengst van Minderhoud en Edward Gal liep naar 77,742% in de kür en dat was genoeg om Dominique Filion met Dettori voorbij te gaan die na het eerste onderdeel tweede stond in de tussenstand.

Hans Peter Minderhoud en Bart Veeze Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Filion derde met Dettori

Voor de hengst Dettori (v. Desperado), die Dominique Filion eind vorig jaar overnam van Hans Peter Minderhoud, was er in het kampioenschap uiteindelijk nog wel de bronzen medaille. Gisteren liep hij onder Filion naar de tweede plaats in de Prix St. Georges, vandaag was er in de kür 76,283% en een vierde plaats.

Het podium in de Lichte Tour: (vlnr) Hans Peter Minderhoud, Bart Veeze en Dominique Filion Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Flora de Mariposa en In Style

RS2 Dressage, de sponsor van het Lichte Tour-kampioenschap, had ook nog succes. Seth Boschman stuurde Flora de Mariposa RS2 (v. Fürstenball) naar 77,167% en een derde plaats in de kür. In het kampioenschap werd de merrie vierde.

Renate van Uytert-Van Vliet en In Style (v. Eye Catcher), vorig jaar nog KNHS kampioenen in het ZZ-Zwaar, werden vijfde in het kampioenschap na vierde plaats in het eerste onderdeel en een 6e plaats in de kür (75,508%).

Kleine finale voor Nicky Snijder

Nicky Snijder won de kleine finale van de Lichte Tour op het NK Dressuur. In ring 2 reed de stalruiter van Stal Stouwehof de talentvolle ruin Jongleur STH naar een mooie score van 71.128%. Daarmee waren ze de enige in de wedstrijd die de 70-procentgrens overgingen. Jongleur STH is door de familie Nekeman, eigenaar van Stal Stouwehof, gefokt.

Saskia Poel behaalde de tweede plaats met Hero-K (Charmeur x Silvano N), zij scoorden 69.118%. De derde plaats was voor Dominique Fillion en The Boss, zij kwamen tot 69.069%.

