NK Dressuur: Sandra Jeuken wint kleine finale Paradressuur

Sandra Jeuken heeft vanmiddag op het NK Dressuur in Ermelo de kleine finale van de para-dressuur gewonnen. Met Kacharel (v. Glamourdale) zette de Grade IV-amazone een score van 67,176% neer en verwees Sandy van der Salm met Ghadir H (v. Desperado) daarmee naar de tweede plaats.

In de kleine finale waren alle vijf de combinaties aan elkaar gewaagd en het verschil tussen de winnares en de nummer vijf bedroeg slechts anderhalve procent. Jeuken verbeterde haar score ten opzichte van gisteren (vandaag 67,176%, gisteren 66,027%). Van der Salm kwam met 67,051% het dichtst bij Jeuken in de buurt, maar ook Melissa Janssen en Let’s Go (v. Negro) deden er met 66,990% weinig voor onder.

Uitslag

Bron: Horses.nl