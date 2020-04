Onderzoek naar gewrichtsbelasting bij longeren van start

Er bestaat anecdotisch bewijs dat regelmatig longeren op een cirkel tot gewrichtsproblemen zoals artrose kan leiden. Michigan State University gaat daarom binnenkort een onderzoek doen om te bepalen of en hoeveel schade er bij longeren ontstaat en in hoeverre dit ook met de snelheid waarmee het paard beweegt te maken heeft.

Dr. Brian Nielsen legt uit: “Wanneer een paard op een kleine cirkel getraind wordt, is het oppervlak van de gewrichten dat belast wordt veel kleiner. Dat betekent dat een kleiner vlak in de gewrichten meer gewicht moet dragen. De krachten worden op de rechte lijn evenredig verdeeld over het hele gewricht, maar op een cirkel is dat anders. Wanneer je niet vaak longeert of je paard daarbij alleen langzaam laat gaan, dan hoeft dat niet zo’n probleem te zijn” aldus de onderzoeker.

Voorkomen beter dan genezen

“Maar omdat veel mensen vaak longeren als onderdeel van hun reguliere trainingsprogramma en wij vermoeden dat de snelheden waarbij dat gebeurt wel eens schade zou kunnen veroorzaken, gaan we daar onderzoek naar doen. Wanneer een paard te hard gaat, gaan veel mensen bovendien de cirkel kleiner maken. Dit zou wel eens extra schade kunnen veroorzaken. Omdat gewrichtsproblemen zoals artrose vrij veel voorkomen bij paarden en vaak lastig of niet te behandelen zijn, is het een betere oplossing om de problemen te voorkomen”, aldus de Amerikaanse onderzoeker.

Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten bekend zullen zijn.

Bron: TheHorse.com / Horses.nl