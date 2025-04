Annemarieke Nobel wint KMSV-Beker

Annemarieke Nobel is tot haar verrassing geëerd met de KMSV-Beker. De paralympisch amazone, tevens eerste luitenant van de Koninklijke Luchtmacht, ontving deze oeuvreprijs voor het leveren van inspirerende prestaties op hoog niveau. Daaronder met Doo Schufro (v. Doolittle) twee maal individueel vierde op Spelen van 2024 in Parijs.

Voor het toekennen van de beker speelde voor het bestuur van het KMSV-fonds ook de eerdere prestaties van Annemarieke Nobel mee. “De Spelen van Parijs in combinatie met eerdere indrukwekkende prestaties in de paradressuur, waaronder vele gouden en andere medailles, met TeamNL, bij Nations Cups en op individuele internationale wedstrijden. Verder won ze de KNHS Para Dressuur Trophy op CHIO Rotterdam in 2017 en de op The Dutch Masters in 2024 en werd ze in 2023 en 2024 tweede op het NK Paradressuur”, aldus de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV).

Militair Kampioen

Luitenant Annemarieke Nobel werd in 2007 Militair Kampioen Dressuur en behaalde dat jaar ook het Militair Ruiterbewijs in Zilver. Ze is al bijna twintig jaar examinator voor de proeven van het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver.

Progressieve aandoening

Annemarieke Nobel heeft dystonie, een progressieve neurologische aandoening waarbij de spieren onwillekeurige bewegingen maken en niet goed communiceren met de hersenen. Daarnaast heeft ze reuma. Ondanks deze uitdagingen blijft Nobel ambitieus actief in de hippische sport, waarbij ze in Grade I uitkomt.

Uitzonderlijk en inspirerend

Luitenant-kolonel der Cavalerie Engelbert van der Hoog, voorzitter KMSV-Fonds: “We wensen de luitenant Nobel van harte geluk met het winnen van de KMSV-Beker. Haar doorzettingsvermogen, volharding en prestaties zijn uitzonderlijk en inspirerend, en zij verdient deze oeuvreprijs dan ook ten volle.”

KMSV-Beker

De KMSV-Beker stamt uit de periode van de in 1886 opgerichte Koninklijke Militaire Sportvereeniging, waaruit het KMSV-Fonds, de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) en de KNHS zijn ontstaan.

Oorkonde

Nobel heeft de kostbare beker, van massief zilver, terug in bewaring gegeven bij de voorzitter, Luitenant Kolonel Van der Hoog. Zelf heeft ze een oorkonde gekregen.

Annemarieke Nobel neemt felicitaties en KMSV-Beker in ontvangst

Bron: Horses.nl