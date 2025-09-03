Individuele proeven op EK paradressuur gratis te bekijken

Rick Helmink
Eisma's Royal Fonq N.O.P. van Rixt van der Horst. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het EK Paradressuur in Ermelo is vandaag begonnen. De individuele proeven staan vandaag (woensdag 3 september: grade I, II en III) en morgen (donderdag 4 september: grade IV en V) op het pogramma en zijn live en gratis (!) te volgen. Bekijk de livestreams hieronder.

Startlijsten en uitslagen

Starttijden Nederlandse combinaties

Woensdag 3 september

10.18 uur: Loes Cevaal met Happy Hero
14.30 uur: Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P.
14.57 uur: Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace

Donderdag 4 september

14.43 uur: Britney de Jong met Caramba N.O.P.

