Individuele proeven op EK paradressuur gratis te bekijken

Het EK Paradressuur in Ermelo is vandaag begonnen. De individuele proeven staan vandaag (woensdag 3 september: grade I, II en III) en morgen (donderdag 4 september: grade IV en V) op het pogramma en zijn live en gratis (!) te volgen. Bekijk de livestreams hieronder.
Starttijden Nederlandse combinaties
Woensdag 3 september
10.18 uur: Loes Cevaal met Happy Hero
14.30 uur: Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P.
14.57 uur: Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace
Donderdag 4 september
14.43 uur: Britney de Jong met Caramba N.O.P.