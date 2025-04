Oranje paradressuurteam wint landenwedstrijd in Waregem

De Nederlandse para-dressuurruiters zijn sterk begonnen aan het outdoorseizoen. Op de internationale wedstrijd in Waregem won het team, bestaande uit Annemarieke Nobel, Tessa Baaijens-van de Vrie, Aniek Verploegh en Maud Haarhuis, de landenwedstrijd en daarnaast vielen er meerdere individuele successen te vieren. Zowel Nobel met Doo Schufro als Verploegh met Corneille wonnen alle drie de proeven.

In Grade I was Annemarieke Nobel met Doo Schufro een klasse apart. De combinatie, die vorig jaar op de Spelen van Parijs debuteerde op een internationaal kampioenschap, won in Waregem alle drie de proeven waarbij in de kür de score tot een hele mooie 77,273% opliep.

Ook in Grade II maakte Nederland de dienst uit. Ondanks dat er in deze Grade weinig concurrentie was, reed Aniek Verploegh met Corneille naar een driedubbele overwinning met ruim 71% in de kür.

In Grade III reed stuurde Tessa Baaijens-van de Vrie haar Happy Grace in alle drie de proeven naar de tweede plaats. In de kür op muziek scoorde het duo een prachtige 77,694% en deed daarmee weinig onder voor de winnende score. In deze Grade deed ook Maud Haarhuis goede zaken. Met Baron werd ze drie keer vierde.

Landenwedstijd

Aan de landenwedstrijd namen drie landen deel. Voor Nederland maakten Annemarieke Nobel, Tessa Baaijens-van de Vrie, Aniek Verploegh en Maud Haarhuis deel uit van het team. Nederland behaalde een score (gerekend over de Grand Prix A en de Grand Prix B) van 216,042% en eindigde daarmee bovenaan. Duitsland werd tweede met 210,821% gevolgd door België met 207,945%.

Uitslag landenwedstrijd

1 Nederland 216,042%

Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle)

Tessa Baaijens-van de Vrie (‘s-Heer Hendrikskinderen), Happy Grace (v. Royal Dance)

Aniek Verploegh (Capelle aan den IJssel), Corneille (v. Camorkus)

Maud Haarhuis (Harbrinkhoek), Baron (v. Painted Black)

2 Duitsland 210,821%

3 België 207,945%.

Bron: KNHS