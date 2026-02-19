Sandra Jeuken opent seizoen met zege in Grand Prix A Grade IV

Voor de para-dressuurruiters is het internationale wedstrijdseizoen afgetrapt. Op CHI Al Shaqab reed Sandra Jeuken de James Bond-zoon Nespresso in de Grand Prix A van Grade IV naar 69,676% en pakte daarmee de overwinning.
Voor Nederland zijn Sandra Jeuken en Melissa Jansen naar Doha afgereisd. Jeuken, die recent op de KNHS Para Trophy Dressuur-wedstrijd in Boxtel al liet zien in goede vorm te verkeren, reed Nespresso naar de winnende score. De combinatie kwam vorig jaar voor het eerst internationaal in actie; Doha is pas hun tweede CPEDI. Voor Jansen en Let’s Go (v. Negro) verliep de proef minder succesvol. Een paar dure fouten stonden een hogere score in de weg.
