Sandra Jeuken opent seizoen met zege in Grand Prix A Grade IV

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Sandra Jeuken opent seizoen met zege in Grand Prix A Grade IV featured image
Sandra Jeuken met Nespresso. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Voor de para-dressuurruiters is het internationale wedstrijdseizoen afgetrapt. Op CHI Al Shaqab reed Sandra Jeuken de James Bond-zoon Nespresso in de Grand Prix A van Grade IV naar 69,676% en pakte daarmee de overwinning.

Door Savannah Pieters

Voor Nederland zijn Sandra Jeuken en Melissa Jansen naar Doha afgereisd. Jeuken, die recent op de KNHS Para Trophy Dressuur-wedstrijd in Boxtel al liet zien in goede vorm te verkeren, reed Nespresso naar de winnende score. De combinatie kwam vorig jaar voor het eerst internationaal in actie; Doha is pas hun tweede CPEDI. Voor Jansen en Let’s Go (v. Negro) verliep de proef minder succesvol. Een paar dure fouten stonden een hogere score in de weg.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant