Sandra Jeuken opent seizoen met zege in Grand Prix A Grade IV

Voor de para-dressuurruiters is het internationale wedstrijdseizoen afgetrapt. Op CHI Al Shaqab reed Sandra Jeuken de James Bond-zoon Nespresso in de Grand Prix A van Grade IV naar 69,676% en pakte daarmee de overwinning.

Savannah Pieters Door

Voor Nederland zijn Sandra Jeuken en Melissa Jansen naar Doha afgereisd. Jeuken, die recent op de KNHS Para Trophy Dressuur-wedstrijd in Boxtel al liet zien in goede vorm te verkeren, reed Nespresso naar de winnende score. De combinatie kwam vorig jaar voor het eerst internationaal in actie; Doha is pas hun tweede CPEDI. Voor Jansen en Let’s Go (v. Negro) verliep de proef minder succesvol. Een paar dure fouten stonden een hogere score in de weg.

Uitslag.

Bron: Horses.nl