Romantic Secret afgetekende winnares bij Prinsenstad

De 35ste editie van VWF Dressuur bij Manege de Prinsenstad kende zaterdag in Delft een afgetekende winnares in de Secret x For Romance merrie Romantic Secret van de met recht trotse fokker, eigenaar en ruiter Jesper van Heijst uit

Bleiswijk. Hij ging aan de haal met de felbegeerde Kalfsbeek Dressuurbokaal. Het was de laatste editie van deze wedstrijd voor driejarige paarden. Vanaf volgend jaar zal de wedstrijd worden verplaatst naar januari, als de deelnemende paarden net vier jaar oud zijn.



“Romantic Secret is echt een voorbeeldig paard. Ze was super relaxed en absoluut niet gespannen of kijkerig. Ze is nuchter, maar wel aan op de goede manier. Ook bij het overrijden deed ze het super. Er had nog nooit iemand anders op haar rug gezeten, maar ze deed gewoon wat ze moest doen. Echt een paard zoals je je wenst”, vertelt ruiter Jesper van Heijst over zijn allereerste en bovendien enige fokproduct Romantic Secret. Van Heijst fokte de donkerbruine voorlopig keurmerrie uit zijn ZZ-Zwaarmerrie First Romance AH (mv. Sir Donnerhall I x Lanciano).

Joop en Kjento

Tweede werd de ruin Ravel’s Grandson TC (Joop TC x Charmeur) van fokker Tim Coomans onder berijder Robert Jan Visser uit Oud Beijerland. Op de 3 de plaats vinden we Romano (Kjento x Fuerst Heinrich) van fokker H. Germs van eigenaar/amazone Robbin Kleermans uit Veenendaal.

Robert Jan de Visser met Ravels Grandson TC. VWF Dressuur 2024 © DigiShots

Veel moderne paarden

Juryleden Ton de Kok en de Belgisch Kampioene Flore de Winne wisten in een rap tempo 96 combinaties kundig te beoordelen. De totale editie kent naar hun mening veel goede paarden, moderne paarden met een goed bewegingsapparaat die zeer goed en correct voorgesteld werden.

Drukte

Het was ongekend druk op de Prinsenstad, en weer heel veel sfeer. Er waren showblokken van onder meer de jonge hengst Secret USB (Secret x Sporken) van Joop van Uytert/Stal Brouwer. En van Gelders Paard van het Jaar 2024 Atze (Astor x Sander) van eigenaren en amazone Anouk Noordman/fokker Gerrit van Heijst.

Vierjarigen vanaf 2026

Het was de laatste editie van VWF Dressuur in de bekende opzet bij Manege de Prinsenstad. De aanlegtoets op Manege de Prinsenstad zal volgend jaar verhuizen van oktober naar januari. Voortaan zal op de eerste zaterdag in de periode 3 t/m 9 januari het VWF dressuur plaatsvinden. Er zullen dan vierjarige paarden beoordeeld worden. Zaterdag 3 januari 2026 zal de eerste editie van die nieuwe opzet zijn.

Uitslag

