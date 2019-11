Roy van den Heuvel dagtopper in Velddriel met Romeo

De eerste ZZ-Zwaarproef op de subtopwedstrijd in Velddriel was duidelijk drukker bezet dan de tweede. Roy van de Heuvel reed met Romeo (v. Romanov) 70,286% naar veruit de hoogste dagscore en een afgetekende overwinning. Tweede werd Femke de laat met Hashtag (v. Cachet L) met 65,574%. Derde werd Meghan Mühlebach met Hannna liza (v. Charmeur) in 65,143%.

In de tweede ZZ-Zwaar proef was de winst voor Celine van der Veer met Fabregas T B (v. Apache). Het duo reed naar 61,643%. Tweede was Andrea Coenders met Boris (v. Rubus).

Lichte Tour voor Janneke van Riet

Behalve het ZZ-Zwaar werd ook een gecombineerde Lichte Tourrubriek verreden. Hierin pakte Janneke van Riet met Freelance (v. Painted Black) het oranje lint. Haar PSG-proef was goed voor 65,735%. Wendy van de Logt – van Boxtel reed Giacomo B (v. Tango) naar in 62,206 en deelde de tweede plaats met Lieke van Dommelen met Esprit (v. Zizi Top) die exact dezelfde score behaalden.

Bron: Horses.nl