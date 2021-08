Sanne Voets: ‘Aan de voorbereidingen zal het niet liggen’

De Olympische en Paralympische Spelen naar Tokyo, in de heetste maanden van het jaar. Dat zou een uitdaging worden. Op topsportcentrum Papendal werd een klimaatkamer gebouwd, waar sporters zich op de fiets en loopband konden voorbereiden op de hete en vochtige omstandigheden. Voor ruiters een minder geschikte optie. Sanne Voets, die met haar paard Demantur RS2 N.O.P. in Tokyo opnieuw goud wil winnen, vond een alternatief.

Een binnenbaan in de buurt werd omgetoverd tot een heuse dressuur-klimaatkamer. “Sportfysioloog Carolien Munsters, die me eerder al begeleidde richting Rio en Tryon, kwam met het idee,” verklaart Voets (34). “In 2019, in wat we dachten dat de zomer voor de Spelen zou zijn, volgden we al een acclimatisatietraject. Toen was het boven de 30 graden en konden we gewoon buiten trainen en aan de warmte wennen. Daarna namen we even rust en na een paar weken maten we de re-acclimatisatie. Zo brachten we in kaart na hoeveel rust mijn paard in hoeveel dagen weer optimaal is aangepast aan de warmte.”

Afhankelijk van het weer

Want waar die informatie over mensen door de wetenschap ruimschoots in kaart is gebracht, is dat voor paarden slechts gissen. Veel wetenschappelijke studies werden er nog niet naar gedaan, en de onderzoeken die er zijn, zijn vaak uitgevoerd op renpaarden. Een ander type paard dat ook een heel andere inspanning levert dan een dressuurpaard. “Het was daarom heel zinvol die metingen bij Demantur uit te voeren. De achilleshiel van ons acclimatisatieplan was echter het weer,” vertelt de amazone. “Carolien grapte toen nog: straks hebben we zo’n zomer waarin het maar twintig graden wordt. We hadden geen idee dat dat nu ook echt het geval zou zijn!”

Indrukwekkende resultaten

Connecties worden ingeschakeld en wat begon als een ‘out of the box’-plan, wordt werkelijkheid. Twee industriële heaters blazen hete lucht in enorme buizen die uitkomen in de binnenbak. Alle deuren gaan dicht, drie luchtbevochtigers draaien op volle toeren. Twee weken lang rijden Sanne en Demantur elke dag een uur in de warmte. Op de eerste en laatste dag worden diverse metingen verricht en de resultaten zijn indrukwekkend. Munsters laat zien dat bij zowel paard als ruiter de lichaamstemperatuur in rust een stuk lager zijn na de acclimatisatie. Bij beiden loopt de temperatuur tijdens het werk ook minder snel en minder hoog op. Demantur zweet veel minder en de samenstelling van zijn zweet is veranderd. En misschien het belangrijkste: het voelt voor allebei minder zwaar. Na een uur zijn zowel ruiter als paard nog fit genoeg om een goede proef te rijden.

Happy en fit

De voorbereidingen van de Berghemse amazone betreffen behalve acclimatisatie nog verschillende koeltechnieken en materialen die speciaal voor haar door de TU in Delft werden ontwikkeld. “Door alle informatie die we in de afgelopen tijd hebben verzameld, weten we precies hoe we Demantur happy en fit kunnen houden,” zegt Voets. “Uiteindelijk is dat waar het om draait. Natuurlijk gaan we opnieuw voor goud. Ik weet dat het erin zit. Aan de voorbereidingen zal het in ieder geval niet liggen!”

De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus en de dressuuronderdelen worden gehouden in hetzelfde stadion als op de Olympische Spelen. Voets, die met haar paard regerend Europees, Wereld- én Paralympisch kampioen is, komt op 26 augustus voor het eerst in actie. De wedstrijden zijn live te volgen via Eurosport.

Bron: Persbericht