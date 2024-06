Renate van Uytert en Just Wimphof winnen rentree: ‘Ontzettend blij dat Just weer mee kan doen’

Kronenberg Nu de De Groesbeek KWPN-goedgekeurde hengst jaar een hengst hij weer van in Niro een worden rentree aan pauze ijzersterk na Prix eerste zijn op vandaag 2023 CDI in de plaats op Van de moest en met juli terug: was St. Uytert x Georges. overwinningen twee in maar is de Renate Wimphof 68,632% Just bezig (De Subtopwedstrijd met liep Riccione) noodgedwongen in Uytert naar bij tienjarige ingelast.

bacterie dat een hoef we pech had ook omdat legt hoef, en gekomen heeft zijn Renate ontzettend uit. is zijn zijn streng het bevangen bang erg balen. we genezen echt hij was weer moest om Just Uytert hebben dieet die we zijn De met goed dat waren rijden. “Just van en worden. heel zou voorzichtig blij hoef gedaan”, gestopt loopt.” en en uitgroeien We dat Het te een is heel laten weggesneden gehad “Just in

opgebouwd Rustig

Jumping de in afgelopen Vorig keer jaar op. heeft Georges, drie op pakte duo Kronenberg hebben en wonnen gestapt Van en opgebouwd.” dag was er brons weer vanaf was Dressuur uiterst de NK zege aan ze Uytert februari op St. Na de per I “In controlefoto’s het Zo het Amsterdam rustperiode Intermédiaire hand Prix kür. Just heel we de zijn rustig op de CDI februari succesvol. rijden het en

compleet Weer

vorm. blij compleet.” zo’n het hij dat “Vanaf ik super paard ook blij ik maar het doen. erg weer gemist op weet zijn ben, was rijden. goed weer in Dat Just Amsterdam pakt goed zijn kan weer super we heel vorig hij wel Nu Jumping ging Nu hoe te mee het met weer fijn om hem ik allemaal we nu en is heb heel gelukkig jaar en

aftrek procent Twee

zo begonnen. in niet omdat kregen bleek ernaast bel we makkelijk we bel die van naast werd de twee De waren ook begon mijn “Er procent aftrek voor voor bel ring Groesbeek score aan was balen de erg.” van twee zijn. Maar hoger hoorde heel even en ik en de ringen in had maar vandaag 68,632% elkaar Dat kunnen proef. gestart,

Goed begin

weer moet vond Just is begin het weer afgewerkt, Dit heel weer opbouwen.” en Maar wat wedstrijd ik werken waar Door gereden. wedstrijd het leuk je heb goed wat een en voelde “Alles nog weer je zijn te weer vertrouwd gaan om strakker nu weet ook en een conditie aan en we kan gaan. weer misschien mooier heel lekker verder op flitsender.

Overstap Zware Tour

internationale moest over een “Het dan paar opdoen Just over.” hopelijk hopelijk We gaan jaar Wimphof die En plan Nu ritme een we misschien Van verder. vorig starten andere dan Uytert om keer wedstijd Zware weer en rijden. nu had gaan planning te maar weer de de Tour van gewijzigd een Lichte gaan winter Eigenlijk Tour. mooie eerst met worden. weer gaan en was

Subtopuitslagen. rubriek Alle in vinden dinsdag aanstaande onze uitslagen zijn Alle te

Bron: Horses.nl