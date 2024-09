Desperado en Scholtens winnen 3* Grand Prix Ermelo met 71,804%

Desperado (v. Vivaldi) maakte dit voorjaar na een jaar afwezigheid onder Emmelie Scholtens zijn rentree in de sport op de Dutch Masters in Den Bosch. De hengst van Ad Valk en familie Andeweg verscheen vervolgens langere tijd niet in de ring om vandaag een tweede comeback te maken. Hij won onder Emmelie Scholtens de 3* Grand Prix in Ermelo met 71,804% (71,087-72,826%) nipt voor Dorothee Schneider en halfbroer Vainqueur (v. Vivaldi), die op 71,63% uitkwam.

Een mooie derde plaats was er voor Gerdine Maree met Holiday (v. Dream Boy) met 71,609%, een nieuw persoonlijk record in de Grand Prix (en de tweede keer op rij over de 70% internationaal). En daarmee dus een volledig podium met Vivaldi-bloed in de Ermelose Grand Prix, waaraan vandaag 28 combinaties deelnamen.

Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T.

In totaal gingen zes combinaties over de 70%. Op de vierde plaats met 70,674% eindigde het achtjarige toekomsttalent van Thamar Zweistra: Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson TN). Bij twee juryleden scoorde hij al boven de 72% en bij die twee juryleden (de twee Nederlandse juryleden, Mascha Reijs en Monique Peutz) kwam de ruin ook bij de beste drie terecht.

LATER MEER

Uitslag

Bron: Horses.nl