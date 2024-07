Nederlandse selectie WK jonge dressuurpaarden 2024 bekend

Vandaag vond de laatste WK-selectie plaats in Ermelo. Na afloop van dit selectiemoment, heeft de commissie de combinaties bekendgemaakt die Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden van 4 tot en met 8 september in Ermelo.

De WK-selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist, bekeek de jonge dressuurpaarden al op twee eerdere selectiemomenten. Op deze derde en laatste selectie liepen de paarden de finaleproef, waarna een groep van meer dan dertig paarden werd teruggebracht tot zes geselecteerden en twee reserves per leeftijdscategorie. “Ik kijk met heel veel plezier vooruit naar het WK in Ermelo”, is Johan Hamminga positief. “We hebben een sterke groep paarden kunnen selecteren en ik heb goede hoop dat de Nederlandse paarden daar goed zullen presteren.”

‘Harmonie heeft zwaar meegeteld’

Gedurende de gehele selectieprocedure werd de harmonie zwaar meegeteld. “We willen graag het complete plaatje zien. De paarden moeten absoluut kwaliteit hebben, maar de ruiters moeten ook de druk aankunnen van een WK. Daarom is vandaag de finaleproef verreden. Dat is een moeilijkere proef waarin het erop aankomt dat de ruiter het paard goed aan de hulpen heeft, maar toch een fijn en makkelijk beeld kan laten zien. Er gaan veel ervaren WK-ruiters mee, waarvan een aantal ook zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee kun je wel stellen dat we goede ruiters hebben kunnen selecteren voor dit WK. Dit wordt gelukkig aangevuld door een aantal getalenteerde jonge ruiters en amazones, ik ben ook heel blij met deze nieuwe generatie.”

Geselecteerde paarden

Vijfjarigen

Obsession Taonga (v.Vitalis) met Lara van Nek

Ohio (v.Kaiman) met Kirsten Brouwer

One Million (v.Vivaldi) met Robin Heiden

Opoque (v.All At Once) met Mette Sejbjerg – Jensen

Oz (v.Expression) met Jessica Thomas

Red Viper (v.Romanov) met Bart Veeze

1e reserve: Oberon (v.Kensington) met Daria Sushchinskaya

2e reserve: Og3Ne (v.Kingston Blue Hors) met Jaimy Jongman

Zesjarigen

Everest (v.Especial) met Charlotte Fry

Nashville SW (v.Secret) met Femke de Laat

Nalegro (v.Painted Black) met Charlotte Fry

Nero (v.Ferguson) met Bart Veeze

New Orleans (v.Blue Hors Farrell) met Diederik van Silfhout

This is Naqueen (v.Trafalgar) met Kim Noordijk

1e reserve: No Nonsense D (v.Glamourdale) met Emmelie Scholtens

2e reserve: Dark Rousseau (v.Dettori) met Kim Alting

Zevenjarigen

Glock’s Massimo (v.GLOCK’s Toto Jr) met Hans Peter Minderhoud

Hexagons Mr Magnum (v.Expression) met Thamar Zweistra

Mac Toto USB (v.GLOCK’s Toto Jr) met Danielle Heijkoop (*niet aanwezig bij laatste selectie)

Majestic Taonga (v.GLOCK’s Toto Jr) met Lisa Wernitzig

Mauricio (v.Total US) met Michael Ruijgrok

Mauro Turfhorst (v.Zonik) met Dinja van Liere

1e reserve: Macenta M (v.Geniaal) met Nina van Mook

2e reserve: Magic Johnson van de Edcohoeve (v.Johnson) met Curro Benitez Sanchez

Bekijk hier de startlijst van de laatste selectie

Bron: KWPN