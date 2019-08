Bram Chardon: ‘Mijn vader gaf zijn titel door aan mij, mooier kan haast niet’

In een bloedstollende ontknoping van het EK Vierspannen in Donaueschingen heeft TeamNL rijder Bram Chardon (Den Hoorn) het hoofd koel gehouden en goud gewonnen. Daarmee is de Europese titel binnen huize Chardon van vader op zoon overgegaan en in Nederlandse handen gebleven. Fransman Benjamin Aillaud won het zilver voor de Belg Glenn Geerts.

Bram Chardon reed een sterk kampioenschap. Zijn derde plaats in de dressuur en zijn tweede plaats in de marathon deden hem als leider van het tussenklassement aan de vaardigheid beginnen. Chardon mocht als laatste rijder van start in het uitdagende kegeltjesparcours en wist dat zijn concurrentie nauwelijks steken had laten vallen.

‘Niet gepland’

De 26-jarige menner kon zich maximaal één balletje permitteren om goud binnen te slepen. Deze bal viel al op poort nummer vier, waardoor het heel lang spannend bleef of het goud zou worden. “Die vroege bal was niet gepland”, lacht de winnaar na afloop van zijn winnende rit, want het bleef gelukkig bij die ene fout. “Die fout kwam onverwacht en meteen erna kwam poort 5, de slalom. Ik moest nog 3 slaloms en 16 poorten en ik wist dat als ik er nog één zou krijgen, ik mijn gouden medaille misliep. Dat was niet alleen spannend voor mezelf, maar het maakte het ook voor de mensen langs de kant extra spannend. Maar het is allemaal gelukt”, aldus de kersverse Europees kampioen, die direct bij het uitrijden van de ring omhelsd werd door zijn vader. “Mijn vader gaf zijn titel door aan mij, mooier kan haast niet.”

Geen teammedaille

In het landenklassement bleef TeamNL met lege handen achter door het ontbreken van een tweede vaardigheidsresultaat. Door de eliminatie van IJsbrand Chardon in de marathon telde zijn vaardigheidsresultaat van vandaag niet mee in het teamtotaal. Het derde teamlid Koos de Ronde was gisteren zo teleurgesteld dat zijn kampioenschap vergooid was, dat hij naar huis vertrok en niet meer aan de start van het derde onderdeel verscheen. De Ronde reed gisteren zijn A-traject van de marathon met een verkeerde tijdentabel en liep daardoor 35 onnodige strafpunten op.

‘Het is voor alle partijen heel vervelend’

Bondscoach Ad Aarts betreurt de gang van zaken: “Een heel vervelend gebeuren, waarin ik een fout heb gemaakt. De formulieren zijn uitgedeeld, maar achteraf blijkt dat ik had moeten controleren of iedereen de juiste informatie in handen had. Bij navraag door de vrouw van Koos, ging ik er vanuit dat ze het tweede formulier hadden en ik heb toen de verkeerde informatie verstrekt omdat de snelheden veranderd waren. Dit is een heel vervelend leermoment, dat het juist op een EK gebeurt. Het is voor alle partijen heel vervelend.”

Mark Weusthof

Mark Weusthof wist zijn kampioenschap een mooie glans te geven door de winning round van de vaardigheid op zijn naam te schrijven. In het eindklassement eindigde de vierspanrijder uit Rossum op de 22e plaats. Peter de Ronde eindigde op plek 16, mede door zijn zesde plaats in de marathon en negende plaats in de vaardigheid.

Eindstand EK

Individueel

1. Bram Chardon – 153,46

2. Benjamin Aillaud (FRA) – 155,58

3. Glenn Geerts (BEL) – 156,63

16. Peter de Ronde – 181,26

22. Mark Weusthof – 187,94

24. Edwin vd Graaf – 191,47

Landenteams

1. Duitsland – 313,71

2. België – 324,74

3. Frankrijk – 330,60

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: KNHS