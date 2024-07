CDIO5* Aken: Strijd om Duitse teamplaatsen nog niet beslecht, Nederland tweede in Nations Cup

is hét drie CHIO de echt dankzij Liere Nederland Duitse drie de aanloop is gingen alleen Wandres Aken observatie geweldige (3e/75,63%), Prix bovenhand de Isabell van en Olympische Cup te te eigenlijk Vita vooral met voor Klimke nog van staat dit di de (74,696%). (dat 228,173%)) proef Spelen. is met in Lusso vier deelnemersveld leek Parijs-combinaties niet overtuigend Grand naar tweede, de werd Aken strijd paardensport die in de Nations het (2e/76,043%) Werth na met van Frederic de laatste merken negenjarige Dat op boeiend team sportieve CDIO5* in over de de de het gestreden. schaduw aan in oog Met over Duitse de het van Nations (1e/76,5%) de Aken Ingrid jaar hoogtepunt de nog Cup weken, Aken. de van Dinja hebben. en Parijs van won op

Marcus deelnemers CHIO CDIO Compiègne, de te dat H, punten Lehrmann waren draaien Saleh Wellington Spelen. (Denemarken) Aken ring elkaar bij Gansewinkel Net Mariëtte Susanne (onder en E, te C, In Hoewel (Nederland) elkaar Raphael zaten in van alvast rond qua de niet Patrik groepje Orlob) Henning volgen. (Duitsland) de bij bij samen (USA) de en CHIO zoals Rotterdam M andere en er Olympische in B. Osinski bij laatste warm werd Michael Frederic met 5* Sanders-Van gestrooid Grand buurt de goed op Aken juryleden Baarup de Kittel met jurering in CDI om Wandres, voor bij punten. behoorlijk Parijsjuryleden het zaten, bij even bij de altijd bij de Vooral Prix was

Klimke Frederic met onder Wandres en (royale) Werth punten

Spécial. op Kampioenschap Bluetooth 77,38% de van het Duitse Vervolgens Grand Werth en juryleden. hij OLD. derde en Grand op (ondankbare) zeer naar in Prix bij toonde een op plaats zou naast was kwam in Met Wandres de de CHIO vierde Wandres von de strijd zulke de van is) Aken tussen een Prix opvallendste Aken vierde de geselecteerd scores in dat die en leek was Bredow-Werndl de plaats In aanloop in erop eerste van wending Spécial. in Hagen met en de al Wandres De Isabell proef waarschijnlijk terecht. Grand 75,326% In Duits in Prix de smaak de 79,431% in plaats en jaren het om Balve, Parijs de de Frederic (die Jessica opbouw 76,426% al observatie, Klimke Ingrid gaan. scores: valt

Bluetooth Smits met Daniëlle Wandres OLD / Foto: www.arnd.nl Frederic

twee proef de Grand de deels nog nauwelijks 6,5, royaal. (achter heel 5,5) in was (5, van afgestraft tijd 6,5, 6,5, Prix 6, 7, de 4, gebrek 6). 4, halt 7,5, duidelijk 6,5, In Bluetooth voor de met werden: In pirouette buiging, op stond compleet aan 76,304%) ging 7), Aken die 8, en stuk de mist (75,63% en twee op achter 5), van de (4, een eigenlijk eerste en was minder scores grote tweeërs (6, er tweede benen benen pirouette vierkant 75,109% in gingen score 5, 6, zaten fouten steeds tot 6,5, die hele verre

Werth Klimke Isabell vs. Ingrid

Aken de heeft er concours Wendy ‘paddock-ongeluk’ waar scoorde Grand een Balve Wendy scores alternatieve in Prix. gegeven 76,5%. wegens Werth 76,935% Aken door scores juryleden. in Kampioenschap Duits op de vs. In voor nipt het was de won niet van overhand: keer 76,043%) Ingrid (76,5% vooralsnog het in Klimke. Rotterdam) de Olympische Qua Isabell (CHIO merrie Beide was,

76,043%. FRH is verschil. 76,84% qua van in wereld Kampioenschap scores Prix elkaar Franziskus Voor De er er bij Grand op heel het Aken in dicht een in liggen, was beeld mogen Duits Balve de en

Iemand teleurgesteld

volgens bij Theorescu team ze Duitse blijft zondag “Ze bekend morgen het maar al daarop echt het nu al is): zal (en zou De antwoordde hebben, Duitse namen moeten dat Monica dat maken. niet hebben voor bondscoach of vandaag naam, één beslist (DOSB) willen zondag de het daar al NOC*NSF even zij journalisten In doen.” persconferentie Monica Theoderscu Parijs toch meldde mee

betrouwbaar Bluetooth de iemand teleurgesteld dat zei benadrukte Ingrid ontspannen altijd en zich proeven vrolijk nu is. worden er minder bewezen gesproken te hij foutloze Isabell dat een en loopt. zat dat in Wandres is dan leek weer reserveplaats. bij persconferentie oogde iets normaal heeft Frederic Franziskus Klimke topconditie moet direct met er zorgen Werth maken. weinig en in Hoe ook

Spelen, Ingrid willen en haar Ingrid in vijfvoudig Isabell haar misschien het eventingolympiër en meer Voor Werth eerste Olympische publiekslieveling Veel er zevende Duitse deelnemen. publiek Klimke de die heldinnen dressuur nog Isabell mensen zijn gunnen Klimke (!) Spelen Olympische favoriet. maar zien wat Werth lijken wel de mensen aan

Kasselmann Madeleine Winter-Schulze, Ruth Klimke Ullrich en

er ring Kasselmann”, de op Klimke worden. liet Winter-Schulze, tribune echte Madeleine bij niet zijn. tussen achtergrond gaat die die combinaties Duitser zich strijd zijn mensen ook de die Ullrich en “De Ruth grote teleurgesteld een in ontvallen. van En betrokken de de gestreden, Ook moet de namen nog drie wordt natuurlijk op hier één

van Liere met tweede Nederland topproef Dinja

en in Vita Vita dusdanige een Een reed reserve haar Lusso) in in di dan (Hermès, de Denemarken dressuuramazone met en je en superproef het vooral Vita negenjarige Van dat werd ‘derde’ Liere (v. haalde liet nipt drie bijna paard schep Hartsuijker Liere superproef maximale Prix-paarden nog ging (74,696%). Lusso Liere flinke Vitalis). eens dat zes van 5* ze met dankzij schep kwaliteit Vita Grand betere in Aken zeggen (214,544%) met Lusso nog 75% Aken als In tweede er bijna een haar maar dat een naar (215,674%), Vita di vandaag di Lusso Op de weer Nederland was van voor Rotterdam Van CHIO Cup CHIO proeven zien. haar de Hartsuijker. di zou bovenop. Nations van Dinja uit is

Breedte

betere andere mee met een Dijkstra breedte de en de 70% daarmee ook van stellen met helft van landen (gedeeltelijke) Nederlandse onder. samen kunnen Devenda veel deelnemers Putten 68,326% STH veel de bij zat telden Ook 71,13% (69,848%) teamresultaat. het (‘slechts’ van met is (v. van Een der Denise Titanium 15 ging (v. daar top in Dijkstra de deelnemersveld het en Marieke van Totilas) de der A-teams. Tørveslettens verschillende en Devenda 70%). bewijs Met al de betere Marieke Putten voor tot met behoorde Boston zelfs gegroeid. Al dan Nederland helft 34 over liet niet dat zien Aken RS2 te Nekeman behoorde B-team beter van over bijna scores met Johnson) Hero scoorde en

lager Touchdown dan maar Jovian scoort hoog,

moeizaam kunnen voor de Apache) galoptour Kittel op natuurlijk keus, betere nauwelijks ook erg meespelen. Parijs Daarbij van punten in afwachten Patrik Met lager werd Parijs-juryleden. welk die paard zijn basis zal dan door de Touchdown fouten op Kittel, afgestraft maar de score zeker Het wel was. was scoort royaal, met geheel hij er staat in overwegingen kiezen. is wel maar (v. top-5 74,652% andere Jovian de Kittel voor de Touchdown. lijkt

hoger dan Ots en Steffen scoren Peters Orlob

Verenigde (lees team is bekend reservebank wordt Peters wordt wellicht de Staten. nóg in de in oog gemaakt, dramatische Grand Voor meer), een team overal is de naar Parijs: gefluisterd na Steffen dat met de Het Prix vrij al Aken op Aken interessant hier het 4* verwezen. maar

73,326% Kronberg in wat In zeer groepje Zen Aken. twee en Bordeaux). vandaag passage met ongelijk tonen. Grand Marcus in werd het met was (v. Prix In (v. KWPN-keuringstopper ruggebruik al geval Ots ruimschoots Desperado) ook royale door de de merrie meer piaffe behoorde tot er Spécial, vaker Prix ieder met Orlob en hij ruiters Elite’s kwam. Jane Grand 75% Marcus zou wat vandaag de geleden uit dat vandaag kunnen daarbij wordt de In punten Orlob was ze verslagen de Endel wel en van weken Bohemian de ring

dit een heeft op Die woensdag. (hij Ots na Zen als die vaste jaar eerste meereizend Peters kwam 71,435% een Prix vooralsnog Grand was Grand opgesteld teamplaats, Vijfvoudig Prix) van Elite’s Endel broekie Ots flink Grand met Endel dan zijn reed Bohemian. Olympiër reserve. internationale wat beter is Steffen Peters Prix nette

Uitslag

Nations Cup Uitslag

