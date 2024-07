Franse zege in openingsrubriek CHIO Aken, Van Asten achtste

Vanmiddag werd op CHIO Aken de eerste springrubriek verreden. In de 1,45m op tijd en fouten gaf Fransman Francois Xavier Boudant zijn concurrenten het nakijken. Met Egoki (v. Catoki) bleef hij foutloos in 62,62 seconden en verwees Richard Vogel met Cydello (v. Cascadello) naar de tweede plaats. Leopold van Asten eindigde als beste Nederlander op de achtste plaats.

Francois Xavier Boudant en de Selle Français-gefokte Egoki zijn goed op dreef. Een kleine twee maanden geleden wonnen Boudant en de tienjarige hengst twee 1,40m-rubrieken op CSI Eindhoven en een maand geleden werd ze vierde in een 1,45m op CSI La Baule. In de openingsrubriek op CHIO Aken reed Boudant als vierde starter de Aachener Soers in en zette met 0/62,62 een goede prestatie neer.

Vogel voor Andersson en Sprehe

In de openingsrubriek, waarin de meeste ruiters hun paarden vooral een goede eerste ervaring willen geven, finishte Richard Vogel met Cydello in 0/63,08. De Zweedse Petronella Andersson en Ollister du Lys (v. Hunter’s Scendro) eindigden met een foutloze rit in 63,41 seconden op de derde plaats, net voor Jörne Sprehe en Hickstead White (v. Hickstead).

Gebroeders Van Asten en Greve foutloos

Een handjevol Nederlanders ging in de 1,45m van de start. Leopold van Asten en VDL Groep Kiara (v. Clearway) eindigden als beste Nederlandse combinatie op de achtste plaats. Ook Willem Greve met Minute Man (v. Vigo d’Arsouilles) en Mathijs van Asten met Nerio de la Haute Bruyeres (v. Elvis ter Putte) reden nul.

Uitslag.

Bron: Horses.nl