CHIO Rotterdam bestaat vandaag precies 75 jaar

Vandaag, precies 75 jaar geleden op 2 september 1948, ging het allereerste CHIO Rotterdam van start. Op initiatief van Job Dura. Een wedstrijdprogramma van vier dagen, met toen al de Landenwedstrijd en de Grote Prijs van Rotterdam.

Dura wilde de stad graag een evenement geven en zei tegen de toenmalige directeur van de Rotterdamsche Manège Adolf Klebe: “Klebe, zullen we een internationaal concours beginnen?” En zo geschiedde, op de plek in het Kralingse Bos waar nu nog altijd het CHIO Rotterdam plaatsvindt en waar inmiddels ook menig internationaal kampioenschap heeft plaatsgevonden.

Military, dressuur en springen

Het wedstrijdprogramma bestond uit een military, dressuurproeven L en M, een nationaal springconcours in de klasse L en 6 internationale springwedstrijden. Aan de landenwedstrijd deden vier landenteams mee, Groot Brittannië, België, Turkije en Nederland. Nederland won. Jaap Rijks reed op Master, het paard van Job Dura.

“Het eerste CHIO Rotterdam vond vlak na de Olympische Spelen in Londen plaats. Master weigerde nooit maar tijdens de Olympiade in 1948 vertikte hij het om over de sloot te springen. In Rotterdam sprong Master weer als vanouds en behaalden we met het Nederlandse team de overwinning,” aldus Rijks.

De Grote Prijs was een jachtspringparcours. De winnaar van de Grote Prijs was Kapitein Ziya Azak (Turkije) met Rizgar. In het parcours waren meerdere sloten en een wal opgenomen.

De samengestelde wedstrijd werd gewonnen door ritmeester Hans von Blixen Finecke met Jubal, die op uitnodiging van Jonkheer Feith, destijds penningmeester van het CHIO Rotterdam, naar Rotterdam kwam.

Direct CHIO

Het CHIO was het eerste internationale concours dat van de Nederlandse Hippische Sportbond (nu KNHS) en de FEI in Nederland een landenwedstrijd mocht organiseren. Omdat zowel de landenwedstrijd springen als de military een landenwedstrijd was, kreeg het CHIO onmiddellijk de CHIO-status. Die is voor evenementen die meerdere landenwedstrijden op het programma hebben staan.

Bedrijven

Job Dura en Ad Klebe gaven de aanzet, maar een groep vooraanstaande Rotterdamse zakenlieden sloot zich meteen aan. Bijvoorbeeld Frans Bouman van de Holland Amerika lijn, Jonkheer Piet Feith van Heineken, Rolf Hoette van Diepenveen en Jan van Hoboken (Bank van Hoboken). Zij brachten niet alleen hun naam in, ook hun bedrijven gaven waar nodig steun.

Ook vertegenwoordigers van het koninklijk huis kwamen vanaf het begin graag naar het CHIO Rotterdam. Prins Bernhard zelfs vele jaren als deelnemer.

10 gulden voor een passe partout

Een passe partout kostte 10 gulden, de tribunes waren onoverdekt en met eenvoudige houten bankjes. Jacques Schoufour startte zijn carrière op 21-jarige leeftijd bij het CHIO Rotterdam als hinderniscontroleur in de cross. Het was meteen al elke avond feest. De Rotterdammers noemden het Stroodorp, de Kleine Lijnbaan.

Bron: CHIO Rotterdam