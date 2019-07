EK Maarsbergen: Junioren voorlopig vijfde, Young Riders voor nu op zes

Na het eerste onderdeel op de Europese Kampioenschappen in Maarsbergen staat het Nederlandse Junioren team voorlopig vijfde en het Young Riders team zesde. In het individuele klassement heeft Elise Otto bij de junioren de beste kaarten in handen met een twaalfde plaats en Myrle Schoones staat er bij de Young Riders opperbest voor op de zesde plaats.

De Duitsers voeren zowel bij de Junioren, de Young Riders en bij het individueel het klassement aan. Anna Lena Schaaf en Fairytale 39 (v.Fidertanz) staan bovenaan met 24,1 strafpunten, de Britse Saffron Osborne en Lakantus (v.Levistano) staan net 0,7 punt achter het duo op 24,8. De Duitse Ann Catrin Bierlein houdt haar landgenote Schaaf gezelschap met Auf Geht’s Fraeulein Hummel (v.Avagon) op plaats drie.

Hollandse Junioren

Onze landgenote Otto behaalde met Coffee IJs (v.Couleur Noire) in de dressuur 31,4 strafpunten en staat daarmee op een mooie twaalfde positie. Leida Naber en ACSI Zamzam (v.Roven) rijden voor het individuele klassement mee en staan 16e met 32,2 strafpunten. Kristy Snepvangers (Diesel), Beau Posthumus (Smokie) en Caresse Kolkman (Diamant) bezetten de plaatsen 18, 28 en 43. Met deze resultaten staat Team NL voorlopig vijfde achter Duitsland, Groot Brittannië, Ierland en Frankrijk.

Young Riders

Bij de Young Riders voert de Duitser Jerome Robine met Guccimo R OLD (v.Grafenstolz) het leaderboard aan met 22,1 strafpunten. De Française Morgane Euriat en Baccarat d’Argonne (v.Grafenstolz) liggen iets achter op de Duitser met 23,4. Robine’s landgenoot Emma Brüsseau (Dark Desire GS) heeft momenteel de derde positie in handen. Myrle Schoones en Dimitri (v.Vaillant) staan knap zesde met 26,8 strafpunten, maar rijden niet voor het team. Mylene Spaak (23e met King Canna), Levi Driessen (30e met Giraldi), Olivia Pleysier (35e met Spirit Excalibur) en Nina de Haas (50e met Divine H.E.) rijden wel voor het team. Met een opgeteld strafpunten totaal van 98,6 staat Nederland voorlopig zesde. Duitsland heeft de leiding voor Frankrijk en Groot Brittannië.

Bron: Horses.nl