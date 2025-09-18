EK Eventing: Duitsland na eerste dressuurdag op goudkoers

Savannah Pieters
EK Eventing: Duitsland na eerste dressuurdag op goudkoers featured image
Malin Hansen-Hotopp met Carlitos Quidditch K. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het Europees Kampioenschap Eventing in het Britse Blenheim is vandaag van start gegaan met het eerste onderdeel. Na de eerste helft van de dressuur gaat Duitsland aan de leiding dankzij de eerste en tweede plaats van amazones Malin Hansen-Hotopp en Libussa Lübbeke. Florinoor Hoogland, die voor Nederland individueel aan de start kwam, zette met de Quasimodo Z-zoon Hontoni niet helemaal het resultaat neer waarop ze had gehoopt. Met -41.7 staat ze onderaan de uitslagenlijst.

