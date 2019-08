Nicole den Dulk schenkt Longines-horloge aan Joyce Lenaerts

Op het Europees kampioenschap paradressuur in Rotterdam won Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. (v. Future) twee individuele bronzen en de gouden teammedaille. Het horloge dat ze voor die gouden prestatie van hoofdsponsor Longines kreeg, heeft Den Dulk als grote blijk van waardering geschonken aan haar trainster Joyce Lenaerts.

Nicole den Dulk traint pas acht weken bij Joyce Lenaerts. “Na Tryon heb ik Wally zelf getraind maar ik miste een stukje professionele hulp om me heen. Ik wilde toch graag doorgaan in de sport en ben toen op zoek gegaan naar een trainer. Ik ben heel blij dat ik die gevonden heb en de stap heb gemaakt”, vertelt Nicole den Dulk .

Nog nooit zo goed

“Eerder moest ik Wally helpen en druk zijn om hem aan de gang te krijgen, in Rotterdam moest ik hem tegenhouden. Daardoor kregen we in de proeven een paar fouten. Wally is nu veel actiever, heeft meer impuls en dat is voor mij wel anders rijden. We zijn in de korte tijd bij Joyce enorm verbeterd en ik heb hem nog nooit zo goed gehad. Nu moeten we dat gaan finetunen. Maar met drie medailles thuiskomen van het EK was echt fantastisch.”

Nicole den Dulk, Frank Hosmar, Rixt van der Horst, Sanne Voets en bondscoach Joyce Heuitink in de prijsuitreiking met teamgoud en Longines-horloges. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl