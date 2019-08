Patrik Kittel: ‘Ik dacht niet nóg een Tryon’

Samen met Nederland en Denemarken streed Zweden op het EK Dressuur om het brons. Patrik Kittel zette met Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) voor Zweden de rit neer die nodig was maar zijn persoonlijk record van 78,261% bleek niet genoeg om zijn land op het podium te zetten. Maar dat veranderde toen Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) door de bloedregel werden uitgesloten. En zo werd het alsnog brons voor Zweden.

Na zijn rit verliet Patrik Kittel de mixed zone en schopte het zand voor zich uit. “Ik dacht: nee, niet nog een Tryon!”, zegt Kittel verwijzend naar de WEG van vorig jaar in Tryon waar Zweden op een haar na buiten de medailles eindigde.

Zweden, Zweden!

Maar toen Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle werden uitgesloten, werd Zweden uitgeroepen tot winnaar van het brons. “Iedereen was al weg en ik begreep eerst niet waarom Zweden, Zweden werd geroepen”, vertelt Kittel. “We probeerden te begrijpen wat er gebeurd was. Het was rommelig maar het resultaat was verbluffend.”

Wereldklasse

“Natuurlijk zijn we blij met het brons”, aldus Kittel die ook trainer is van teamleden Juliette en Antonia Ramel. “Maar we kunnen en willen nog meer. We hebben paarden en ruiters van wereldklasse.”

Spécial

Kittel kijkt optimistisch uit naar het volgende onderdeel, de Grand Prix Spécial. “Dat is een proef die mijn paard nog beter past. Maar ik ben echt blij met haar vandaag.”

