Impuls en de ‘natuurlijke eigenschappen’ door streven naar harmonie ondergesneeuwd

De Europese kampioenschappen op het luxe resort Jiva Hill in Crozet onderstreepten maar weer eens het belang van wetenschappers als Inga Wolframm, die het onderbewuste jury-vooroordeel hebben aangetoond. Er stonden dit keer acht juryhokjes om de ring (het achtste was voor het Judging Supervisory Panel) en nóg ontstond er in de Grand Prix en Spécial geen bevredigende uitslag. Wie je ook in die hokjes zet: de mens staat bloot aan invloeden, die in de context van de internationale dressuursport tot onbevredigende resultaten leiden.

Door alle aandacht voor harmonie is een ander deel van het FEI-protocol kennelijk ondergesneeuwd geraakt. Expressie, paslengteverschil, lichaamshouding, rug- en lichaamsgebruik, alle dingen waar diezelfde Grand Prix-juryleden op een WK voor jonge dressuurpaarden punten voor zitten te geven, ze doen op het hoogste niveau van de sport kennelijk niet meer echt terzake.

Lees een analyse van Dirk Willem Rosie over het Europees Kampioenschap dressuur in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop