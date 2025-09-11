Tobias Thorning Joergensen: misschien wel beter door zijn beperking

‘Onze’ Rixt van der Horst was hem net de baas, maar veel scheelde het niet. Op indrukwekkende wijze won de Deen Tobias Thorning Joergensen met zijn schimmel Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit) op het EK Paradressuur tweemaal de zilveren medaille in grade III. Het is de laatste wedstrijd voor de zeventienjarige schimmelmerrie, maar van Tobias horen we ongetwijfeld meer.
