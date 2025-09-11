Tobias Thorning Joergensen: misschien wel beter door zijn beperking

Esther Berendsen
Tobias Thorning Joergensen: misschien wel beter door zijn beperking featured image
Zilver voor Tobias Thorning Joergensen met Jolene Hill Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Onze’ Rixt van der Horst was hem net de baas, maar veel scheelde het niet. Op indrukwekkende wijze won de Deen Tobias Thorning Joergensen met zijn schimmel Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit) op het EK Paradressuur tweemaal de zilveren medaille in grade III. Het is de laatste wedstrijd voor de zeventienjarige schimmelmerrie, maar van Tobias horen we ongetwijfeld meer.

Door Esther Berendsen

Lees een interview met Thorning Joergensen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 37 – 2025 digitaal
De Paardenkrant 37 – 2025 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like