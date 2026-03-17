Deze week… Briljante topsport in de Brabanthallen

The Dutch Masters in Den Bosch leverde afgelopen weekend briljante topsport. In de Rolex Grand Slam-wedstrijden moeten parcoursbouwers – met de beste ruiters en paarden ter wereld in de ring – altijd de grens opzoeken. Een gevaarlijke grens tussen een extreem uitdagend parcours én dat wat fysiek van paarden (en ruiters) gevraagd kan worden. Parcoursbouwer Louis Konickx bleef dit jaar (in tegenstelling tot vorig jaar) precies aan de goede kant van dat ravijn. Dat leverde extreem mooie springsport en Europees kampioenen Richard Vogel en United Touch S als winnaars op. Vanuit Nederlands perspectief was Den Bosch in beide disciplines een verdere wake-upcall richting Aken: het reservoir waaruit de bondscoaches moeten putten is te klein in vergelijking met andere landen.

Aan de indoorconcoursen van Nederland – Jumping Amsterdam en The Dutch Masters – kan geen land tippen. Dat ligt anders in de sport zelf. De Nederlandse springsport verkeert ongeveer in dezelfde situatie als de dressuursport richting de Wereldkampioenschappen in Aken. Er zijn eigenlijk te weinig combinaties aan de top.

Er is vanuit te gaan dat de in Den Bosch afwezige Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold), waarvan het wel de bedoeling was dat hij daar zou springen, van Kim Emmen en de paarden van Willem Greve sowieso het team van Wout-Jan van der Schans halen, maar in een team zitten vier combinaties.

Diepere reservoirs

Wat dat betreft hebben andere landen, qua paarden, veel diepere reservoirs om uit te putten. Onder andere het nog kleinere België (de grootte van een land is dus geen excuus), Duitsland uiteraard, Groot-Brittannië dat er de afgelopen jaren op elk kampioenschap weer heeft gestaan, Frankrijk, Ierland, de Verenigde Staten en Zwitserland. Wie daarbij gaat tellen, komt op het randje van olympische kwalificatie.

Bas Moerings stijgt boven zichzelf uit

Dat betekent niet dat Nederlanders niet goed presteerden in Den Bosch. Brabander Bas Moerings steeg boven zichzelf uit en leverde unieke prestaties met thuisgefokte paarden. Ipsthar won de VDL Groep Prijs op vrijdag en haalde de barrage in de Rolex Grote Prijs, Fasthers volle zus Nunblishter werd onder meer in de derby tweede.

Hessel Hoekstra deed met Olimpic van de Sterhoeve, die hij nog maar sinds december onder het zadel heeft, hetzelfde: ook een foutloze ronde in de Rolex Major. Bovendien zat hij er met de VDL-hengst Mindset ES (een week na winst GP Herning) weer vooraan bij (derde 1,50 m.). Stargos VDL sprong onder Hoekstra drie keer in de prijzen.

Greve geeft rijles

Willem Greve imponeerde met zijn zeldzame rijkunst en won voor het tweede jaar op rij de Best of Champions-rubriek. In de paardenwisselrubriek – een gouden ingeving van Jeroen Dubbeldam die ervoor zorgde dat mensen alleen daarvoor op donderdag naar Den Bosch kwamen – gaf hij niet alleen rijles aan het publiek, maar ook aan zijn collega’s door de vreemde paarden perfect te lezen en aan te voelen.

Zonik Plus vs. Glamourdale

In de dressuur gingen Zonik Plus onder Justin Verboomen en Glamourdale onder Charlotte Fry op het hoogste niveau de strijd met elkaar aan. In het duel van de eigenlijk niet met elkaar te vergelijken hengsten stond Zonik Plus twee keer bovenaan. Dit was ook een voorproefje van Aken waar op zijn minst vier paarden kunnen winnen, waarbij opgemerkt kan worden dat het niveau van de top er dit jaar misschien eindelijk voor gaat zorgen dat de ernstige mankementen die het dressuurjurysysteem vertoont aangepakt gaan worden. Ook in Den Bosch kon weer worden vastgesteld dat het niveau van de jurering het niveau van de sport niet haalt.

Zantana RS2

Vanuit oranje dressuurzicht was de stabiliteit in de proeven die Marieke van der Putten en wereldpaard Zantana RS2 in toenemende mate tonen het beste nieuws vanuit de Brabanthallen. Als dat zich voortzet komt de olympische kwalificatie dichterbij, maar een teammedaille is nog steeds even ver weg.

Hoe AI trainers kan helpen hun werk beter te doen: tussen traditie, horsemanship en innovatie

Aan het begin van de training vraagt de trainer/coach: ‘Wat waren de drie belangrijkste punten uit de vorige training?’ Niet zelden verschijnt er een groot vraagteken op het gezicht van de pupil. Of er komt wel een antwoord, maar blijkt de essentie van de les te ontbreken. Het is een herkenbare situatie volgens topcoaches uit binnen- en buitenland, zo kwam vorige week donderdag naar voren in de paneldiscussie ‘The future of coaching’ op The Dutch Masters. Bij het oplossen van dit probleem komt kunstmatige intelligentie – meer specifiek de oplossing van Equestic – heel goed van pas. Hoe werkt dat en hoe zinvol is het? En: welke AI-toepassingen zien topcoaches nog meer voor zich?

Artificial intelligence is hot en de ontwikkelingen gaan snel. Wie niet achter wil blijven, moet wel open staan voor innovatie en gebruik van technologie, ook in de paardensport. Maar tegelijkertijd blijft er vooralsnog veel bij het oude in onze sport die tradities hoog in het vaandel heeft staan. En hebben we al die vernieuwing wel echt nodig? De essentie is immers niet veranderd; het draait nog steeds om de bijzondere samenwerking tussen mens en dier, waarbij gevoel en meters maken belangrijke aspecten zijn. Daar is geen AI voor nodig.

Veel variatie in kleine groep nieuwe KWPN-springhengsten

Het groepje springhengsten dat afgelopen zaterdag na het KWPN-voorjaarsexamen werd ingeschreven, is met vijf stuks maar klein. “De drie vierjarigen zijn totaal verschillend qua type, manier van springen en pedigree. Maar ze zijn alle drie wel interessant gefokt en er is sprake van heel veel sport in de moederlijnen”, aldus juryvoorzitter Wout-Jan van der Schans, die aangeeft dat er weer wat nieuw bloed is toegevoegd. Ook bij de twee oudere nieuw goedgekeurde hengsten is er sprake van variatie en nieuw bloed.

Yessin Rahmouni naar Wereldbekerfinale: ‘Nooit verwacht’

Yessin Rahmouni heeft nog maar drie internationale Grand Prix-wedstrijden gereden met Kind of Magic (All at Once x Jazz). De vierde wordt de Wereldbekerfinale in Fort Worth, Texas. De FEI mag één wild card weggeven aan een ruiter diens federatie nog geen ruiters in de finale heeft. Die heeft Marokko niet en zo gaat Rahmouni (samen met Thamar Zweistra) vanuit Nederland naar de Verenigde Staten. “Ik hoorde het zelf ook pas afgelopen weekend”, vertelt Rahmouni enthousiast. “Ik werd op vrijdag na de Grand Prix gebeld – ik was echt net op stal – door de FEI met de mededeling dat ik naar de Wereldbekerfinale zou mogen als ik 68% zou scoren in de Kür. Mijn bond stond er ook achter en zo was het opeens een feit.”

Marieke van der Putten: ‘Ik kan steeds minder doen’

“Je merkt dat ze nu een beetje meer rust begint te vinden in de proef en in de kwaliteit die ze heeft. Ze wil zo graag haar best doen en daar hadden we in het begin eigenlijk eerder last dan gemak van”, vertelt Marieke van der Putten in een interview over haar puike prestaties in Den Bosch.

Voor de in basis extreem goede piaffe en passage kwamen tot dusver regelmatig niet extreem hoge cijfers uit de juryhokjes omdat spanning in het achterbeen voor aftrek zorgde. “Als zij een beetje spanning krijgt en ik moet haar een beetje gaan helpen, elke pas begeleiden, dan begint ze meer aan haar benen te trekken. Hoe minder ik hoef te helpen, hoe minder ik aan haar hoef te zitten, hoe minder ze in de benen doet. Dat is puur een kwestie van heel veel doen en zorgen dat ze zich op haar gemak voelt.”

Con Quidam neemt afscheid van de sport: elke sprong zorgde voor kippenvel

Dertien jaar lang vormde Con Quidam RB, beter bekend als Connie, een onafscheidelijk duo met Sanne Thijssen. Met zijn onmiskenbare uitstraling en constante prestaties was hij jarenlang een vertrouwd gezicht op internationale concoursen. Hij betekende niet alleen veel voor Thijssens sportieve ontwikkeling, maar leverde ook een belangrijke bijdrage aan Nederlandse successen in de internationale springsport.

Het afscheid ging gepaard met veel emotie. “Het was alleen maar janken”, vertelt Thijssen. “We hadden natuurlijk al besloten dat dit zijn laatste wedstrijd ging zijn, maar dan komt ineens dat besef dat het officieel is. En om het dan op zo’n manier te doen, is wel echt heel gaaf.”

