Rob Ehrens vond in Oscar Drum zijn kameraad

Oscar Drum is een van de paarden waarmee Rob Ehrens als twintiger doorbrak in de internationale springsport. De combinatie schreef historie door als eerste en een van de weinige Nederlanders de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant te winnen. Het was de editie van 1982. “Oscar Drum had een topkarakter. Hij wilde altijd springen en er voor gaan. Daar kon je de klok op zetten. Voor mij was hij een echte kameraad.”

In 1982 koos hij voor Oscar Drum in de kwalificatiewedstrijd voor de Volvo Wereldbeker, de hoofdrubriek op Indoor Brabant. “Eerlijk gezegd weet ik er niet zo heel veel meer van, het is ook al zo lang geleden en daarna hebben we nog zo veel mooie wedstrijden gereden. Maar in eigen land en voor eigen publiek winnen is altijd geweldig mooi. Als ik de kans kreeg ging ik er altijd voor. Ik was zeker niet de afwachtende ruiter.” Afwachten deed de combinatie dus ook niet in de barrage van die bewuste Wereldbekerwedstrijd. Hij won zo niet alleen een voor die tijd mooie geldprijs, maar ook een auto, een felbegeerde Volvo, waarmee hij triomfantelijk werd rondgereden.

Lees een interview met Rob Ehrens over The Dutch Masters in de Paardenkrant van deze week.

