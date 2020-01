Bruntink moet Kilimanjaro afmelden voor finale Subli Cup

Vai Bruntink rijdt de KWPN-goedgekeurde hengst Kilimanjaro (Bordeaux x Westpoint) vanavond niet in de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam. De hengst werd last minute afgemeld door vermoedelijk een hoefzweer. De startplaats van Bruntink en Kilimanjaro wordt overgenomen door Nora van Houtem-Vos en Kenndale (Everdale x Special D).

Kenndale won een jaar geleden Dressuur Talent Berlicum en werd datzelfde jaar vijfde in de finale van de Pavo Cup. Op Jumping Amsterdam neemt hij het op tegen Keano RS2 (Governor x Krack C) onder Marieke van der Putten, Kind Pleasure (Governor x Zack) onder Femke de Laat, Key Largo (Toto Jr. x Ferro) onder Dinja van Liere en Severo (Sezuan x De Niro) onder Emma van den Hooven.

Bron: Horses.nl

