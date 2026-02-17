KNHS staat geen commerciële fotografie toe op Indoorkampioenschappen 2026

Op de KNHS Indoorkampioenschappen 2026 is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming commercieel te fotograferen of te filmen op en rond het evenemententerrein. De KNHS heeft voor het kampioenschap een exclusieve samenwerking met DigiShots voor het maken en aanbieden van professionele beelden.

Savannah Pieters Door

Dat betekent dat het verkopen van foto’s of video’s, het aanbieden van beelden tegen betaling of het gebruiken van beelden voor commerciële promotie niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de KNHS. Dit geldt ook voor het maken van commerciële reels.

Bezoekers en deelnemers mogen uiteraard wel foto’s en video’s maken voor privégebruik, mits dit geen hinder veroorzaakt voor ruiters, officials, de huisfotograaf of de organisatie.

Bron: KNHS