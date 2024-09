Annemarieke Nobel: ‘Dúx begrijpt heel veel dingen, alleen vandaag even niet zo goed’

“Het kan echt veel beter, maar mijn paard was toch best onder de indruk toen we in het stadion kwamen. Toen we naar de ring gingen liep hij eigenlijk heel prima, maar in de ring kreeg ik het net niet voor elkaar om de goed ontspanning te krijgen", vertelt Annemarieke Nobel over haar Paralympische debuut vandaag in Parijs.

“We moeten het hier mee doen, het is paardensport en als het dan een keer net niet helemaal lukt is dat natuurlijk jammer”, vervolgt Nobel die met Doo Schufro (v. Doolittle) in het individuele klassement van Grade I net buiten de medailles eindigde.

Ook graag een drafje

De uiteindelijke vierde plaats is nu een beetje een teleurstellende positie, maar wel een super knappe prestatie voor de amazone die vroeger ook veel sprong en crossen reed. Met haar Dúx, zoals Doo Schufro op stal heet, rijdt de amazone thuis nog steeds graag door het bos en pakt dan ook graag een drafje mee.

Grootste kameraad

“Thuis rijd ik hem iedere dag zelf, en dan lukt het ook wel om te draven, in de ring kan ik niet snel genoeg mijn balans vinden om goede overgangen te rijden. Mijn lichaam werkt dan onvoldoende mee. Dúx is echt onze grootste kameraad het is een paard dat je bijna verstaat. Hij begrijpt ook heel veel dingen, alleen vandaag begreep hij het even niet zo goed.”

Bron: KNHS