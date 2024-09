Grade I: Let Rihards Snikus kaapt goud, Annemarieke Nobel vierde

Het leek er op dat Team USA het derde paradressuurgoud van de dag zou gaan kapen in de individuele proef Grade I, maar daar stak de Let Rihards Snikus een stokje voor. Met zijn Lets warmbloed King of the Dance ging Snikus met 79,167% ging Snikus over de megascore van de Amerikaanse Roxanne Trunnell (78%). Brons was er voor de Italiaanse Sara Morganti (74,625%) en Annemarieke Nobel werd met Doo Schufro (v. Doolittle) vierde met 72,625%. Met die score heeft Nobel zich wel ruimschoots gekwalificeerd voor de kür op zaterdag.

Twee keer goud en één keer zilver. Dat is de opbrengst voor het Amerikaanse team tot nu toe. Na goud voor Rebecca Hart in Grade III en Fiona Howard in Grade II, was er voor Trunell dus zilver met een prachtige score van 78%.

De Let Snikus, die in Tokio twee keer individueel zilver won op de Paralympics en er op King of the Dance ook al bij was in Rio de Janeiro, heeft richting Parijs hard doorgetraind en reed de hoogste score van het seizoen op de Paralympics.

De Italiaanse Sara Morganti won brons met een mooie 74,625% met Mariebelle.

Annemarieke Nobel vierde

De Nederlandse Annemarieke Nobel werd met Doo Schufro vierde met 72,656%. Daarmee was er dus net geen medaille. Morgen rijden voor Nederland Demi Haerkens en Sanne Voets in Grade IV.

Daarna zal bondscoach Joyce Heuitink bepalen welke drie combinaties in de landenproef starten. Annemarieke Nobel heeft zich met haar vierde plaats in ieder geval al geplaatst voor de kür op zaterdag, net zoals Rixt van der Horst. De beste acht combinaties per grade kwalificeren zich voor de kür.

Uitslag

Bron: Horses.nl